El feliz desenlace del encuentro entre dos enormes babillas con habitantes de Caucasia

Uno de los animales fue grabado en el instante en el que una persona lo sujetaba con una cuerda, para evitar que agrediera a alguien.

El hecho sucedió en el barrio La Playa, en el municipio de Caucasia, Antioquia. En el video aficionado se ve cómo el animal avanza, mientras alguien lo sostiene con una cuerda.

De fondo se escucha que una persona habla, en medio de su sorpresa, de que un perro se había subido al lomo de la babilla, también conocida como caimán común.

Pero el aterrador encuentro tuvo un final feliz.

Este ejemplar de aproximadamente 1,60 metros, según el coordinador de Biodiversidad de Corantioquia, Juan Camilo Restrepo, no fue maltratado por la comunidad.

De hecho, fue el segundo caso de una babilla caminando por las calles de Caucasia que se registró el 21 de julio.

“Es más común de lo que creemos que las babillas deambulen por ahí ya que Caucasia es un municipio cuya cabecera municipal está contigua al río Cauca y esos animales son comunes en ese lugar y en los humedales aledaños”, dijo el vocero de la autoridad ambiental.

La presencia del animal fue alertada por los vecinos; la Policía y Corantioquia los rescataron y posteriormente los liberaron en el río Manú.

“Ellos tienen comportamientos territoriales, pueden ser agresivos. Pero en este caso no hubo nada que lamentar”, añadió el experto.

Por el contrario, 20 días atrás otro caimán fue muerto a palazos por algunos vecinos, por lo que Corantioquia y la Policía ambiental emprendieron campañas para evitar esta situación.

“Los habitantes actuaron muy bien en estos últimos casos, pues las babillas no fueron maltratadas y eso es lo que esperamos que suceda”, puntualizó Restrepo.