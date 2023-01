El fuerte mensaje del alcalde a agentes de tránsito por inmovilizar una bicicleta en Medellín

El hecho ocurrió cuando la policía y agentes de movilidad realizaban un operativo contra las plataformas ilegales.

Un agente de tránsito le pidió a Juan Felipe López que le mostrara su documento de identidad, y otro que corroborara que la bicicleta en la que iba era suya.

Al no llevar ninguno de los dos documentos a la mano, el tránsito procedió a inmovilizarle la bicicleta, a lo que el afectado comenzó a grabar con su celular el procedimiento que, una vez colgó en las redes sociales, se hizo viral.

El registro llegó a las manos del alcalde Federico Gutiérrez, quien escribió en su cuenta de twitter el siguiente comentario:



Sentido común. Sentido común. La ciudadanía espera nuestro apoyo y acompañamiento. Foco en lo importante. Necesidades en seguridad y movilidad es lo que tenemos por toda la ciudad. Esto no puede pasar. @sttmed @PoliciaMedellin 👁 pic.twitter.com/kdWKy4jBFE — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 27, 2018

¿Qué pasó finalmente?

La Secretaría de Movilidad aseguró, en defensa del agente de tránsito, que en el video no se ve toda a historia.

"La autoridad policial le pidió la cédula al ciudadano la cual no la portaba. Tan pronto el ciudadano llegó con su documento de identidad la bicicleta fue entregada", señaló Mario Ramírez, subsecretario de Movilidad de Medellín.

El funcionario agregó que el foco de los oficiales de tránsito en Medellín son los vehículos motorizados y que la idea no es desestimular el uso de las bicicletas, sino, todo lo contrario.