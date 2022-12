'El Fuicioso' está buscando a su mamá

Es posible que usted se haya reído con un video viral en redes sociales por la particular respuesta de su protagonista, se trata de ‘El Fuicioso’ un hincha a morir del Atlético Nacional que de la noche a la mañana se volvió famoso, pero a quien la vida no lo ha tratado muy bien.

‘El Fuicioso’ ha llegado incluso a ser parodiado por personalidades como James Rodríguez y hasta le crearon una cuenta en Twitter para seguir haciendo chistes. Pero fue un colectivo de humor en internet el que lo encontró, lo invitó a hacer un nuevo video y ahora le está ayudando a buscar a su mamá.

Se trata de Internautismo Crónico, un grupo de jóvenes paisas que ya en ocasiones pasadas ha aprovechado su poder de convocatoria con fines sociales . Pablo Andrés Pabón, uno de los líderes del colectivo, explicó que después del auge del famoso video decidieron buscar a su particular protagonista para proponerle una nueva aparición ante cámaras, “simplemente pusimos en nuestro fanpage que quién lo había visto o si sabían dónde lo podíamos encontrar y después de unas 12 horas un amigo me llamó y me lo pasó y era él”.

Así se concretó un primer encuentro en el que pactaron cómo se haría el nuevo video que harían y cómo sería el pago, en el que ‘El Fuicioso’ pidió de entrada un teléfono celular.

El resultado fue el videoclip de una canción, titulada precisamente ‘La canción del Fuicioso’ y arranca con una parodia del programa concurso Yo me llamo.



Al final del último día de grabación, Fabián Alberto Betancur, como se llama realmente este hombre, empezó a contarle su historia de vida a Pablo Pabón, entre ellas cómo fue que llegó a Medellín desplazado por la violencia en Ituango, cómo fue que mataron a su papá y cómo fue que desde hace más de seis años perdió contacto con su mamá.

Conociendo estas historias, Internatuismo Crónico decidió hacer algo más por Fabián y se pusieron en la tarea de conseguir fondos para apoyarlo económicamente, no solo a él, sino a su hija y ayudarlo a buscar a su mamá, de quien todavía no se tienen pistas.

A través de una campaña de 'crowdfunding' se pusieron la meta de recaudar 600 dólares, cifra que en menos de 24 horas ya fue superada y sigue creciendo, “muchas personas se han interesado en ayudar, desafortunadamente solo podemos recibir apoyos por tarjeta de crédito y paypal y estamos tratando de abrir un espacio para las personas interesadas en donar por tarjeta débito y en especie”, explicó Pabón.

Incluso a raíz de la campaña hay quienes han manifestado su interés en ofrecerle trabajo a Fabián Betancur y alguien más se acercó al colectivo para recordar que a través de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas se pueda buscar la forma de encontrarle un apoyo económico.

Lo que más le preocupa a ‘El Fuicioso’ es encontrar a su mamá, “muchas personas de Ituango están pendientes e impulsamos la campaña de búsqueda para pasar por el pueblo con la foto de ella para encontrarla con sus hermanos que son cuatro”, afirmó el líder de Internautismo Crónico.

Fabián ha aprovechado su momento de fama, ahora cobra por tomarse una foto con él y disfruta los saludos de la gente. Es un hombre sencillo y carismático que se muestra agradecido con la amabilidad de las personas y con la ayuda que ahora está recibiendo. Sin embargo, ‘el fuicioso’ insiste en que lo más quiere es encontrar a su mamá.

Este es el video que hizo el colectivo Internautismo Crónico para apoyar la búsqueda de Fabián, ‘El Fuicioso’.