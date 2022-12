El gas para cocinar está en manos de combos en varios barrios de Medellín

Una habitante de la comuna de Buenos Aires denuncia que los distribuidores de pipetas de gas no pueden comercializar el producto en su sector por culpa de combos delincuenciales.

“El distribuidor me decía que no podía entrar por aquí a vender porque no tenía autorización, entonces le tocaba dejar el carro a dos cuadras y venirse con la pipeta en la mano sin que se diera cuenta la otra gente, porque supuestamente la zona era de un combo”, afirma.

Añade que durante diciembre y enero, a habitantes y comerciantes de un amplio sector de la comuna 9 les tocó pagar de más a estas bandas, para poder cocinar.

“Aproximadamente 60, 70 mil pesos y normalmente a nosotros nos valía 45, dependiendo de la distribuidora”, comenta la afectada.

Según la Policía todavía no hay denuncia forma por el hecho, pero en los próximos días sostendrán una reunión con el gremio para conocer de primera mano la situación.