Una sorpresiva llamada recibieron, al mismo tiempo, unos 17.500 seguidores del club verde en la mitad del partido vs. Once Caldas por un motivo especial.

Dos ídolos y dos nuevos referentes del club querían agradecerles por la fidelidad demostrada justo cuando el verdolaga campea una tormenta jurídica con el TAS que lo puso en una incómoda posición.

A las 6:55 p.m. del sábado, René Higuita, Aldo Leao Ramírez, Paulo Autori y José Fernando Cuadrado estaban en la línea. Fueron 30 segundos de inmensa felicidad.

“Hola, te habla René Higuita y quiero darte las gracias por acompañarnos este año en el Atanasio. Tu pasión y tu aliento harán que en el 2019 seamos más”, dice una de las grabaciones, hechas por el ídolo del verde y del fútbol colombiano.



¿También los llamó René a darles las gracias por abonarse? — Óscar Yamit Quiroz R (@oscaryamit) January 27, 2019

La estrategia del club caló en sus hinchas y tuvo decenas de comentarios no solo en las tribunas, también en las redes sociales.



El detrás del mensaje

El ‘golazo’ que Atlético Nacional le metió al corazón de sus hinchas se gestó a la par que se planificaba el partido vs. Once Caldas por el inicio de la Liga Águila 2019 I, que terminó 0-0.

Dos días antes del momento decidido, el jueves 24 de enero, tomaron una lista de las personas que hasta ese instante se habían abonado para asistir a cualquiera de las tribunas del Atanasio Girardot cuando Nacional haga de local y, con su autorización, programaron llamadas con los mensajes de los cuatro referentes del club.

El agradecimiento generaría una reacción en cadena: de un lado, miles de personas contestando la llamada de un desconocido justo a las 6:55 p.m., durante el entretiempo del partido del club amado, y del otro lado de la línea cuatro protagonistas de ese encuentro.

La idea era tocarles el corazón a los hinchas por su fidelidad. Así lo resume el líder de la estrategia, el director de Mercadeo del verde, Ricardo Zapata: “Detrás de todo esto simplemente hay una palabra que se llama gratitud. Hemos venido diciendo que en el contexto de una figura compleja (investigación del TAS) el respaldo de la hinchada, en el marco de ese mensaje de que seamos más, más unidos, más fuertes, más aliento, el respaldo ha sido magnífico”.

Unas 20 personas, entre ellas expertos en tecnología, en comunicaciones y en mercadeo, pusieron su granito de arena para este momento de felicidad que podría servir de ejemplo de fidelización para cualquier compañía.

“Detrás hay un equipo de trabajo comprometido con este proyecto, entregándole alma, corazón y vida”, le dijo Zapata a NoticiasCaracol.com.

Atlético Nacional suma este domingo 18.600 abonados y al partido contra Once Caldas asistieron 26.115 hinchas.

Foto: Atlético Nacional