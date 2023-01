El grafiti que salvó del hambre a más de 400 familias de la comuna 13 de Medellín

Fue hecho por un artista del sector en honor a Karol G y Anuel AA, quienes en contraprestación unieron esfuerzos con algunos de sus amigos para brindar ayudas.

La increíble historia de cómo un grafiti en lo alto de las escaleras eléctricas de la comuna 13 de Medellín salvó del hambre a más de 400 familias la cuenta Santiago Cano Taborda, un rapero conocido como Rapza de barrio.

Willington Cano, director técnico de la escuela de fútbol Semillas de Vida y Paz y quien ha liderado campañas de recolección y entrega de mercados, le contó el martes a Noticias Caracol que Rapza había logrado gestionar algunos auxilios y que esas ayudas serían entregadas a familias que un día antes habían exhibido en las fachadas de sus casas un trapo rojo para hacer pública su desesperación por el hambre que están sufriendo por la cuarentena del coronavirus.

Y así fue. Rapza, junto a un grupo de amigos, algunos de ellos desconocidos en la comuna, arribó y sorprendió a varios de sus vecinos que antes lo veían con desagrado por su apariencia: tiene tatuado el rostro, el cuello, los brazos y gran parte de su cuerpo.

En las manos llevaban los mercados que habían anunciado entregar. Pero la historia de cómo se consiguieron esos auxilios es llamativa.

El 14 de abril, días antes de que en Colombia se declarara el confinamiento obligatorio para frenar la propagación del COVID-19, un artista de la zona plasmó los nombres de dos importantes reguetoneros en un grafiti en las escaleras eléctricas.

Eran Karol G y Anuel AA, quienes al ver el gesto de Chota, como se le conoce al artista y pequeño empresario de Café Aroma de Barrio y Galería Café, decidieron ofrecerle un dinero a cambio.

Al pasar los días, cuenta Rapza, la decisión tomada junto a su amigo fue no recibir ningún dinero y más bien pedir una ayuda para los habitantes de varios barrios del sector a quienes se les atravesaba un oscuro horizonte.

Y no solo Karol G y Anuel accedieron. Se sumaron a la propuesta el productor de música urbana ‘Ovy on the drums’, su mánager Stefa y otros amigos del género musical.

“Decidimos pedir que si nos echaban una manito para auxiliar a varias familias. Me imaginé que iban a ayudarme con unas bolsitas, leche y nos dieron hoy 400 mercados. No solo los hemos dado en un barrio, nos hemos dirigido a varias zonas”, explica el artista.

Este jueves su pago llegó en manos de una emisaria muy poco conocida en la zona, que ayudó a entregar casa por casa los mercados: Jessica Giraldo, una de las hermanas de Karol G.

“Es la tercera vez que venimos al barrio, no solo con ayudas de Karol y de Ovy y su mánager. Primero fuimos a recibir el grafiti, después fuimos a Altos de la Virgen y El Salado y esta vez queríamos llegar a rincones más vulnerables”, dice Jessica.

Jessica anuncia que la visita se repetirá, para aliviar la preocupación que la emergencia ha dejado en otras familias vulnerables, como ya lo hicieron con las 400 ayudas en inmediaciones que en las Escalas eléctricas, Independencias 1,2 y 3, El Depósito, Nuevos Conquistadores, la 115, El Hoyo, el Salado y la Pedro J ya tienen algo que comer.