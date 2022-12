El Igac asaltó las funciones del Congreso al decidir sobre Belén de Bajirá: Mauricio Lizcano

El presidente del Senado 'agitó el avispero' y la discusión tras la publicación del mapa que fija a ese corregimiento en Chocó está más candente que nunca.

La polémica no para en la disputa territorial entre Antioquia y Chocó por la publicación oficial del mapa que ubica a Belén de Bajirá en el departamento chocoano. La decisión técnica del Agustín Codazzi está siendo sometida a control político por la Cámara de Representantes.

"El director del Igac ha asaltado las funciones del Congreso de la República porque o entendió mal o se aprovechó de lo que hizo el Congreso. El año pasado (2016), más o menos hacia diciembre, las comisiones de Ordenamiento Territorial le devolvieron el informe técnico al Igac porque consideraron que estaban mal hechos y se lo devolvieron para que lo mejorarán", dijo Lizcano.

Eso fue, según el Igac, lo que hicieron: mejorarlo, porque precisaron los puntos limítrofes que ya habían analizado en el 2005 y el 2007 y que no habían podido verificar en tiempos de guerra.

"Para dirigirse luego a las cabeceras del río Tumaradorcito, este era un punto de discordia al que no se había podido llegar por el tema de orden público, las minas; no se había podido certificar en terreno", explicó Germán Darío Álvarez, subdirector de Agrología del Igac.

Un documento de la Sesión Conjunta de la Comisión de Ordenamiento Territorial del 14 de diciembre del 2016 dice que fue devuelto.

El IGAC interpretó la decisión como vía libre para publicar el mapa oficial, lo que provocó la reacción de los antioqueños.

“El mapa es ilegal, el mapa que presenta el Igac entregando territorio que hoy es antioqueño a Chocó es ilegal. Un gobierno no puede cometer un acto ilegal, pero para eso hay acciones jurídicas concretas”, manifestó el senador Alfredo Ramos, del partido Centro Democrático.

Pero Fernando González, investigador de la Universidad Nacional con sede en Medellín y experto en el tema, dice que el Igac hizo bien su trabajo.

"Yo no entraría a discutir las galimatías jurídicas dentro del Congreso, que ya son de otro orden, pero lo que corresponde al aspecto técnico de delimitar, desmojonar, georreferenciar, ha sido impecable", explicó el académico.

Entre tanto, siguen apareciendo documentos que prueban la existencia de Belén de Bajirá en el Chocó. Son cédulas de ciudadanos expedidas en la Registraduría de Bajirá en Riosucio hace unos 40 años.