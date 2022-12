El infierno de un ciclomontañista por fallas en su EPS para atenderlo tras sufrir cuatro fracturas

Luis Alaín Zapata Sandoval tuvo un accidente en Fredonia (Antioquia) y está implorando para que S.O.S le preste el servicio adecuado

Según le contó él mismo a Noticias Caracol, los médicos del Hospital Santa Lucía de ese municipio le prestaron la atención básica, pero no han podido proceder a atender sus heridas más graves porque “mi EPS no tiene convenios con centros médicos en Antioquia”.

La entidad a la que está afiliado se llama S.O.S (Suroccidental de Salud) y él no se explica cómo puede suceder esto cuando, asegura, él hace sus pagos mensualmente como le corresponde como empleado.

El accidente ocurrió a las 8:30 de la mañana de este domingo cuando Luis Alaín, quien vive en Sabaneta y trabaja para un ‘call center’, trató de evitar chocar a su hermano que recién había caído en su bicicleta.

“Bajábamos bastante rápido y en una curva veo que mi hermano se estrella contra un barranco, venía detrás y por no darle caí unos 10 o 12 metros. No me maté de milagro”, cuenta, desde una camilla en Fredonia, mientras gime para tratar de soportar el dolor.

Luis Alaín sufrió fracturas en su brazo izquierdo, en la pelvis y en dos dedos de su pie derecho, las cuales no han sido vistas por un especialista.

Noticias Caracol trató de comunicarse con S.O.S EPS en sus líneas de atención y no obtuvo respuesta.