El intimidante operativo usado por grupo de sicarios para asesinar a un comerciante en Bello

Al menos dos motos y un vehículo participaron en el homicidio de Juan Camilo Villada Monsalve, de 34 años, en el barrio Niquía.

Pero no solo el modus operandi de los delincuentes fue particular. También el número proyectiles disparados para acabar con la vida del comerciante de ropa y otros artículos.

“Llama la atención el modus operandi, el método usado. La Policía está investigando quién era la víctima, cuáles fueron los móviles”, le dijo a Noticias Caracol el secretario de Gobierno de Bello, Jairo Araque.

En las imágenes captadas por transeúntes que pasaban por ese lugar, en inmediaciones de la estación del Metro de Niquía y un reconocido centro comercial, se ve a los peritos judiciales inspeccionar al menos 10 vainillas.

Esas ojivas hacen parte del material probatorio que las autoridades están recaudando para dar con los dos hombres que descendieron de un vehículo en la diagonal 45 con calle 55 a las 8:45 p.m. del miércoles, desenfundaron sus pistolas y dispararon contra Villada Monsalve.

Luego, los asesinos abordaron el vehículo y se marcharon. Detrás suyo, a modo de escolta, iban al menos dos motos; su rastro es seguido por las autoridades.

Quienes ayudaron a trasladar a Villada Monsalve a un centro médico tuvieron que esperar a que se diera la huida de los criminales. Cuando por fin pudieron llevarlo para que recibiera atención médica era tarde. El comerciante murió.

Aunque en Bello preocupa que este es el segundo asesinato cometido en un lapso de 24 horas, Araque aseguró que el crimen de José Alberto Bolívar León, de 25 años, no tiene relación con la muerte de Villalba.