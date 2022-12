El lío de "la herencia" que René Higuita planea dejarles a sus hijos

El ex arquero de la Selección Colombia comenzó a explicarle a la Fiscalía sobre una casa que compró y aparece a nombre de un socio de Pablo Escobar.

René Higuita ya regresó a Medellín luego de la visita que realizó el jueves a Bogotá, para explicarle a la Fiscalía General de la Nación por qué, cómo, cuándo y en qué circunstancias se dio el negocio de una casa ubicada en Castropol, en el sector de El Poblado, que aparece a nombre de William Moncada, socio del extinto capo Pablo Escobar.

“Es la casa que hemos construido, que es prácticamente la herencia de mis hijos, estamos esperando que la Fiscalía nos notifique y nos quite la restricción que hay”, dijo Higuita a los medios, quien explicó que “es (un proceso de) extinción de dominio, al pasar la casa el juez nos la entregó, falta que la Fiscalía quite la restricción”.

Al salir del búnker de la Fiscalía en Bogotá, ubicada en Quinta Paredes, el ídolo verde también habló de los líos de su amigo Mauricio ‘El Chicho’ Serna en Argentina.

“He hablado con él vía WhatsApp, él va a defender su honor, su prestigio, palabras textuales, hasta con su vida”, dijo.

También se refirió a la posible llegada de Franco Armani a la selección Colombia y de política.