El lío de los 53 mega colegios que se debían construir en Antioquia

La Gobernación denunció que al menos 310.000 millones de pesos estarían en riesgo de perderse. En Medellín, 3.500 niños se quedaron esperando un cupo.

El dinero destinado en el 2016 por el Ministerio de Educación para construir los 53 mega colegios en Antioquia estaría en riesgo por líos con el operador del contrato, que dejó las obras inconclusas y algunas sin ejecutar.

En un lote ubicado en el sector de Belén Rincón en Medellín debería estar uno de los 53 mega colegios de Antioquia, pero está sin construir.

La obra fue adjudicada en el 2016 y a la fecha ha avanzado en un 11 por ciento.

"Me da mucha tristeza que sea un terreno donde no le están dando una buena función, donde estén los niños estudiando", expresó Jessica Cano, habitante del lugar.

Tatiana Salazar, otra vecina del barrio dijo que “es algo inaudito que eso esté parado con tantos niños queriendo estudiar, por un cupo, y el gobierno no hace nada por sacar eso adelante".

En Medellín al menos 3.500 niños se quedaron esperando un cupo en uno de los seis megacolegios destinados para la ciudad. La Secretaría de Educación tuvo que implementar un plan de contingencia.

"En algunas instituciones educativas se han tenido adecuar espacios y recibir algunos chicos más en los salones para garantizar este derecho a la educación, en otros lugares del área metropolitana han tenido que alquilar aulas móviles", explicó Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín.

La Gobernación señaló que en Antioquia son más de 70 mil niños afectados debido a que más de la mitad de las obras no han empezado o tienen un avance por debajo del 50 por ciento. El Ministerio de Educación señaló que la situación obedece a un proceso de rezago con los dos contratistas por incumplimiento en los procesos de diseño, demolición y ejecución de las obras.

“Han pasado ya tres años y medio, de esas instituciones educativas nosotros hemos logrado entregar dos instituciones", indicó Néstor David Restrepo, el secretario de Educación de Antioquia.

Maria Victoria Agudelo, la ministra de Educación, explicó lo ocurrido: ”con este proceso de rezago pues nos indica que hay una concentración de estas obras particularmente en dos contratistas entonces también pone esta alerta, y adicionalmente que no se tienen actualizados los informes de interventoría y seguimiento que permitan jurídicamente tomar las acciones que uno debe tomar".

La Ministra confirmó que en el país se están construyendo 541 mega colegios, de los cuales 375 también están en riesgo de fracasar por incumplimiento de los contratistas.