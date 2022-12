El Magdalena Medio sufre por las lluvias: solo en Puerto Triunfo hay 328 familias afectadas

El invierno no da tregua en esa zona de Colombia: 120 familias de un corregimiento fueron evacuadas por los altos niveles del río Cocorná sur.

Con el inicio de octubre se han agudizado las lluvias en el Magdalena Medio y en poblaciones como el corregimiento Estación Cocorná sus habitantes ha padecido, en menos de ocho días, tres inundaciones a causa de crecientes súbitas del río Cocorná sur.

En canoas se movilizan decenas de habitantes por las calles del corregimiento, tras la inundación ocasionada por el desbordamiento del afluente.

Las viviendas, enseres y hasta animales quedaron bajo el agua.

Luz Arias Arenas, afectada, asegura que “uno siente mucho miedo, porque donde el río siga creciendo, pueden suceder muchas cosas que en otros pueblos han ocurrido”, refiriéndose a tragedias por el crecimiento de los niveles de los ríos.

Las fuertes lluvias colapsaron el sistema de acueducto, lo que mantiene sin agua potable a esta población.

“Debido a las crecientes no hemos podido darle solución, ni instalar el servicio de agua, y tenemos a la comunidad hace tres días sin el servicio de este líquido”, dice Luis Gonzalo Vahos Valencia, habitante de Estación Cocorná.

Producto de las emergencias, en la región, es común ver ollas comunitarias, como en la que participa Luz Dary Ciro Daza.

“Haciéndole sancochito, en estos momentos estamos haciendo cafecito para llevarles a las personas que están allá, porque en este momento no pueden salir mucho a colaborar”, afirma ella.

Según la alcaldesa de Puerto Triunfo, Madeline Arias, hasta el momento el invierno deja 328 familias afectadas.

“En Estación Cocorná hemos hecho atención en almuerzos, en refrigerios a la gente, les hemos ayudado a la evacuación de los barrios, en este momento tengo dos sectores totalmente abnegados por el río Cocorná”, manifiesta la mandataria.

Mientras que el caudal del río baja, las autoridades han dispuesto de carro tanques para poder suministrar agua potable a estas personas. Por lo tanto deben esperar a que se puede acceder al sitio donde se presentaron los daños.