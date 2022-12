El ‘médico de las barbies’ regresó a Medellín para operar a más de 200 mujeres

Se trata de Carlos Ramos Corena, el cirujano capturado en Estados Unidos en 2016 por presuntamente realizar procedimientos sin licencia en Puerto Rico.

Eran cinco los procesos que pesaban en contra de Corena, señalado de practicar la medicina en ese país sin la autorización que exige la ley.

En Colombia su nombre es conocido por las autoridades, pues desde 2008 el polémico cirujano viene siendo investigado por las denuncias en su contra por supuestas 'malas prácticas' en los procedimientos que realiza, sin embargo, ninguna de estas hasta el momento, arroja fallos condenatorios.

Le puede interesar: Puertorriqueña murió en Medellín tras cirugía plástica

Bernardo Guerra, concejal de Medellín, le ha seguido de cerca la pista a Corena, de quien afirma, hay varias personas que dicen ser "víctimas" de sus procedimientos.



Lina María Londoño fue víctima de un engaño muy bien montado por parte de Carlos Ramos Corena. #CEROCorrupciónhttps://t.co/eY4rwEXV9Y — Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) April 4, 2017