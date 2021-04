El mensaje de novia de Fredy Guarín tras caso de violencia intrafamiliar que protagonizó el jugador

La novia de Fredy Guarín, Pauleth Pastrana, se pronunció a través de sus redes sociales luego del caso de violencia intrafamiliar que protagonizó el futbolista de Millonarios en una vivienda de Envigado, Antioquia. El jugador es señalado de haber agredido a sus papás.

“No hables de lo que no viste ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta”, escribió la médico veterinaria en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Pauleth agregó que todas las personas tienen su “propia historia de vida que no corresponde ser juzgada, porque quien no la vivió ni la conoce”.

“Juntos, compañero”, concluyó la pareja de Fredy Guarín en su mensaje que iba acompañado de una fotografía en la que aparecen unas manos entrelazadas y con la palabra love en el centro.

El episodio por el que el exjugador de selección Colombia también acabó hospitalizado y custodiado por la Policía se presentó en la mañana del pasado Jueves Santo, 1 de abril de 2021.