El mensaje del futbolista Daniel Torres al presidente Juan Manuel Santos

El futbolista Daniel Torres, de la selección Colombia y el Alavés español, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que critica la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC.

En la publicación, el volante, nacido en Cáqueza (Cundinamarca) le dice al presidente Juan Manuel Santos que “cualquier decisión que se tome no va a traer nada bueno para nuestra Nación”.

“Me dirijo a usted para hablarle sobre la situación espiritual de Colombia y el tratado de paz. Quiero decirle que toda decisión que se tome hoy en día no va a traer nada bueno para nuestra nación.

"Se lo digo con gran convicción y por una sencilla pero poderosa razón y es que el centro de este gobierno y de esta negociación no es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede traer esa paz que tanto anhelamos”, afirma el exjugador del DIM.

Aquí el video completo: