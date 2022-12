El Metro se unió con yoga a la Semana de la No Violencia

Una semana en la que se invita a la ciudadanía a practicar la no violencia de manera activa y como forma de vida permanente, es el propósito que tiene la Fundación Mahatma Gandhi, desde este lunes hasta el viernes.

Como parte del relacionamiento con sus usuarios, el Metro de Medellín decidió unirse a esta celebración con el fin de promover la armonía y la tolerancia en este medio de transporte.

La programación incluye clases de yoga en algunas estaciones y la personificación de Mahatma Gandhi como símbolo de la no violencia.

La entrada a las clases de yoga es libre y se realizará en las siguientes estaciones y horarios:

Lunes 28 de septiembre: terraza de la estación La Estrella, 5:30 p.m.

Martes 29 de septiembre: mezanine de la estación Sabaneta, 5:30 p.m.

Miércoles 30 de septiembre: mezanine de la estación Itagüí, 5:30 p.m.

Jueves primero de octubre: estación Industriales de las líneas 1 y 2 de buses, 5:30 p.m.

Viernes 2 de octubre: estación San Antonio, 10:00 a.m.

También se repartirán mensajes alusivos a la no violencia entre los usuarios del sistema.

Durante esta semana también habrá otras actividades en diferentes puntos de Medellín, como la celebración del Día Internacional de la No Violencia y el 24.0, un día en el que se pretende que haya cero homicidios en la ciudad.

El promotor de esta iniciativa en Colombia, César López, estará en la ciudad para presentarse en la clausura de esta semana en el auditorio del Museo Casa de la Memoria, allí también habrá presencia el embajador de la India en Colombia, Prabhat Kumar.