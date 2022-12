El modesto grupo musical chocoano que fue nominado a los Grammy latino

Foto: Explosión Negra está nominada a los Grammy Latino con su canción Levántate. Cortesía, agrupación.

La nominación a los premios Grammy Latino de los colombianos Carlos Vives y Shakira, Andrés Cepeda, Fonseca, Esteman, J Balvin, el Grupo Niche, Pipe Peláez y su acordeonista Manuel Julián, Charlie Zaa, entre otros, se anunció en el país con bombos y platillos.

Sin embargo, una modesta agrupación musical chocoana, que fue fundada en un barrio popular de Medellín, aparece entre los nominados a los premios.

Se trata de Explosión Negra, grupo musical conformado por Harrison Palacios, quien es su director y uno de sus cantantes, Lino Agualimpia, Jair Córdoba y Dilma Mosquera.

“Tres de los miembros nacimos en Chocó. Yo soy de Quibdó. El otro, aunque nació en Medellín, es de ascendencia chocoana. Nos inspiramos y tenemos influencias de la música panameña y la folclórica del Pacífico. Por ejemplo Zully Murillo, Petrona Martínez”, explicó Harrison.

Explosión Negra, con el tema Levántate, compite en la categoría Mejor Álbum de Fusión Tropical con otras cuatro bandas musicales, entre ellas Cali Flow latino, que con Full Hd aspira a quedarse con el galardón.



De Moravia para el mundo

La banda, con tres integrantes, nació en 2001 en el barrio Moravia, el lugar donde décadas atrás funcionó el botadero municipal de Medellín. Nueve años después, Dilma ingresó al grupo.

Los primeros ensayos fueron realizados en el Centro Cultural Moravia y aunque ya los integrantes de Explosión no viven en ese lugar, “siempre hacemos una representación del barrio, sus costumbres, su gente”, dijo el líder de la banda musical.

Esas representaciones les han permitido llegar con su fusión ritmos folclóricos de Colombia, urbanos, reggae y electrónicos a China, Francia, Canadá y Estados Unidos.

Fue, precisamente, un amigo que tienen en ese país, donde ya son conocidos por representar la cultura afro, quien le avisó a Harrison sobre la nominación.

“Estábamos reunidos el día de los anuncios, eran como las 8:30 o 9:00 de la mañana y nos llamó un amigo de Estados Unidos a contarnos. Fue una emoción muy fuerte, no lo podíamos creer”, contó Harrison. “Es que somos artistas independientes, no tenemos ni siquiera mánager o representante”, añadió.

Y fue por esa carencia que el mismo Harrison buscó la manera averiguar con algunos amigos en Miami cómo debía participar en la convocatoria, qué debía hacer para enviar su disco Levántate a los premios, para que fuera evaluado.

Lo que no les hizo falta fue apoyo económico. Pues el disco mismo fue grabado con recursos entregados por el presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Por eso, la entidad fue una de las primeras en felicitarlos por ese gran logro de aparecer entre los mejores de latinoamérica.



¡Felicitaciones! @Explosion_Negra de Moravia nominados a los premios Latin Grammy en la categoría mejor álbum fusión tropical #MedellínAfro pic.twitter.com/2TQ8R4ce9z — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) September 23, 2016

“El álbum fue hecho con recursos de Becas de Creación Cultural de la Alcaldía, tiene 12 canciones con fusión de diferentes ritmos”, explicó el artista.

Por ahora, Harrison y sus compañeros, todos músicos empíricos, se preparan para asistir a la gala y tratar de sorprender al mundo con su banda musical originaria del olvidado Chocó.

Pam parampa es otro de los temas interpretados por la agrupación que está por llegar a los 600 seguidores en Twitter.