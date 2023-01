'El monstruo de mi cuarto': crudo relato que ganó concurso 'Medellín en 100 palabras'

Desde el pasado jueves, 5 de enero de 2023, se ha hecho viral uno de los cuentos ganadores del concurso ' Medellín en 100 palabras' en su edición del 2022. Se trata de la obra titulada 'El monstruo de mi cuarto'.

'El monstruo de mi cuarto' fue el cuento ganador en categoría juvenil y fue escrito por un adolescente de 15 años, quien reside en el barrio Aranjuez de la capital de Antioquia.

Algunos de los personas que se han encargado de hacer viral al cuento 'El monstruo de mi cuarto' son el actor Santiago Alarcón, Tola y Maruja y la banda de punk Los Suziox.

Este es el texto ganador del concurso -Medellín en 100 palabras- en la categoría juvenil.

Miguel Ángel López, 15 años.⁰Aranjuez, Medellín. pic.twitter.com/FLh5MA5j1g — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) January 5, 2023

La obra fue elogiada y también conmocionó a muchos usuarios de las redes sociales. "Delirante y desgarrador, pero bellamente escrito", comentó, por ejemplo, la cuenta @Lider_elTitere.

Este es el cuento 'El monstruo de mi cuarto' que ganó en el concurso 'Medellín en 100 palabras':

Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, El monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mien- tras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, El monstruo, El vigilante, El coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor.

