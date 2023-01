El municipio de Antioquia que depende del asbesto porque es su principal fuente de empleo

La otra cara de la prohibición se vive en Campamento, municipio ubicado a 140 kilómetros de Medellín, y cuya principal actividad económica es la producción del mineral.

“Sería nefasto, sería fatal para el municipio de Campamento perder una fuente de ingreso para las familias, de 200 empleos directos”, indicó Roger Rojas, secretario de Gobierno del municipio.

El mineral sale de Las brisas, una mina de aluvión o a cielo abierto, única de asbesto en Colombia y que durante los últimos 50 años prácticamente mantuvo la economía de los campamenteños.

“Estamos hablando de un 80 por ciento del tributo de industria y comercio, más del 50 estamos totalmente débiles en el recaudo de recursos propios para el municipio”, agregó Rojas.

Prueba de ello es don Vianor López, ya retirado, quien dijo haber trabajado en la mina 30 años.

“Me tocaba en la área de producción, debido al trabajo pues, conseguí la casa, el sustento para la familia”, explicó.

Como él, don Bernardo García laboró 22 años y aseguró no haber sufrido alguna patología respiratoria o de otro tipo por el asbesto.

“Nunca he mostrado nada de asbestosis pulmonar, nada de problemas relacionados con el trabajo que tuve en la empresa, porque yo estaba como supervisor de planta”, señaló.

En el hospital del municipio se preguntó por enfermedades asociadas al asbesto y manifestaron que no hay ningún caso registrado.

“El registro que posee el hospital es de unos 20 o 30 años donde nos dimos a la tarea de buscar algún caso sintomático o algún caso relacionado con mesotelioma por el contacto permanente con el asbesto y no encontramos ningún caso registrado”, aseguró el doctor Diego León, gerente del hospital Sagrada Familia.

El de este municipio es un caso atípico, algunos lo atribuyen al asbesto tipo crisotilo que sale de la mina. Hoy, la población y sus autoridades esperan apoyo del Gobierno Nacional para sacar adelante otros proyectos productivos.

