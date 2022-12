El nuevo sueño de ‘Popeye’ que levanta ‘ampolla’: ser senador de la República

Ser Senador de la República es la nueva ambición de John Jairo Velásquez Vásquez, alias 'Popeye', otrora sicario del temido cartel de Medellín al mando del llamado ‘Patrón del mal’, Pablo Emilio Escobar Gaviria.

El deseo de 'Popeye', quien pagó 23 años y tres meses de prisión por sus crímenes, lo dio a conocer en medio de una discusión en la emisora W Radio con la escritora Maritza Neila Wills, cuyo libro sobre la vida del sicario los tiene enfrentados jurídicamente.

Publicidad

“Cuando la justicia transicional se haga en el país yo me voy a lanzar al Senado (…) Tengo muchas cosas por las que trabajar. Si 'Timochenko' va a tener curul yo también tengo derecho. Yo pagué mis años de cárcel”, manifestó 'Popeye'.

Si llega a ocupar una curul en el Congreso, su propósito será luchar contra la corrupción y a favor de los derechos de los presos.

El activismo político de alias 'Popeye' es bien conocido en redes sociales, en especial en Youtube donde tiene un canal con poco más de 133 mil suscriptores, y donde habla de temas espinosos de la política nacional y extranjera.

(Ver también: 'Popeye' pasó de sicario a youtuber )

Publicidad

"Tengo una fuerza muy grande en redes sociales (…) Me he convertido en un activista político”, afirmó John Jairo Velásquez.

Por otra parte, el exsicario está enfrentado en una disputa jurídica con la escritora Maritza Neila Wills, quien escribió una biografía titulada ‘Jhon Jairo. Mi vida como sicario de Pablo Escobar’.

Publicidad

“Esta no es una biografía autorizada. Ella me engañó. Yo la desautoricé porque me di cuenta que era una mentirosa. El libro de ella tiene párrafos completos de otros libros, es un plagio y estoy listo para demandar, para ir a los tribunales”, le aseguró a la emisora 'Popeye'.

Pablo Escobar también fue senador suplente, por la vía ilegal, a principios de los años 80 por el movimiento Alternativa Liberal.

Vea También:

Presidente del Congreso reprochó deseo de alias 'Popeye' de ser senador