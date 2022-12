El papa Francisco no recibirá distinción de ‘Hijo Ilustre’ propuesta desde el Concejo de Medellín

Ricardo Tobón, arzobispo de la capital antioqueña, manifestó que el Vaticano no acepta este tipo de homenajes concedidos al máximo jerarca de los católicos.

A pocos días de la visita del papa Francisco a Medellín y luego que la administración municipal fuera blanco de críticas por una valla que contenía una frase que no fue dicha por el Sumo Pontífice y por lo cual tuvo que ser removida, el Concejo de la ciudad vuelve a ser foco de atención.

Esto se da luego de la instalación de una valla en la que se le otorga el título de 'Hijo Ilustre' a Francisco traducida en inglés con el mensaje: "Medellin council declares Pope Francis as illustrious son of the city", ubicada en cercanías al aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

#DeFrente desde ya recibimos a @Pontifex como Hijo Ilustre de Medellín. pic.twitter.com/yKjpyn49qu — Carlos Zuluaga Concejal de Medellín (@carlosazuluaga) September 5, 2017

Lo que causa curiosidad entre los ciudadanos es que la valla fue escrita en inglés, idioma que no es el nativo del líder católico.

Se conoce que la propuesta de declarar a Francisco hijo ilustre de Medellín fue impulsada por varios concejales entre los que se encuentra Carlos Zuluaga y aprobada el pasado mes de julio.

En total fueron doce vallas las que fueron instaladas en la ciudad y el Oriente antioqueño, 11 de ellas en español y una más en inglés.

Esta inversión habría sido producto de donaciones hechas por varias empresas dedicadas a la realización de este tipo de vallas y anuncios publicitarios en Medellín, informaron desde el Concejo.

Sobre la distinción de 'Hijo Ilustre' de la ciudad al papa Francisco, el arzobispo de la capital antioqueña, monseñor Ricardo Tobón, señaló que el Vaticano se resiste a aceptar este tipo de condecoraciones, pues podría verse desviado el mensaje que lleva el sumo pontífice a los católicos.