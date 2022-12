El peor aire de Colombia se respira en Medellín

“Estamos informándole a la ciudadanía del Valle de Aburrá que tenemos una condición crítica ambiental”.

Con esa frase, Eugenio Prieto Soto, director del Área Metropolitana, la autoridad ambiental del Valle de Aburrá, dio inicio a una rueda de prensa para informar sobre el fenómeno que afecta el aire que se respira en esa zona del país donde viven unos cinco millones de personas.

“Por primera vez en la historia se presenta esa condición crítica en todas las estaciones de monitoreo. Por eso, se convocó al Consejo Metropolitano de Gestión del riesgo, y este pidió que se informara a la opinión pública”, explicó Prieto.

“Ojalá la gente nos deje el vehículo en la casa y use el servicio (de transporte) público y que en las horas del a mañana no se esté practicando condición muscular”, manifestó.

La petición de Prieto y el Consejo del que él y los alcaldes de los municipios del Valle de Aburrá (Caldas, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa) hacen parte, se sustenta en las declaraciones de la profesora de la Universidad Nacional Carmen Elena Zapata, encargada del manejo de la red de monitoreo de la calidad del aire en Medellín.

“Debido a las condiciones climáticas que tenemos, estamos por encima de las concentraciones (de contaminación) que hay en Bogotá. No es un fenómeno normal”, explicó Zapata.

“Las condiciones se volvieron más críticas por fenómenos externos como una arena pequeña del Desierto del Sahara, incendios en el oriente del país y de Venezuela y ese material quemado son aerosoles, partículas muy pequeñas que entraron al Valle de Aburrá”, manifestó la experta.

Esto hace que sobre la ciudad se perciba una bruma que, incluso, ha obligado al cierre del aeropuerto de la ciudad, el Olaya Herrera. (Lea también: Aeropuerto de Medellín, cerrado por bruma este lunes).

Estas condiciones, sumadas a las condiciones geográficas del Valle de Aburrá, llevaron a que en marzo la contaminación supere en más del doble los niveles normales, incluso los que son aceptados por las autoridades colombianas.

Por eso, una de las recomendaciones que se hace es evitar hacer ejercicio entre las 6 y 10 de la mañana. Ahí es “cuando tenemos la más alta contaminación atmosférica”, dijo la Zapata.

María del pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que el Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo sesionará constantemente para estar al tanto de la condición del aire que se respira en esa zona de Colombia.

Según los expertos, el día más crítico fue el pasado 9 de marzo cuando hubo registros de 129 con materia particulada (PM). Los niveles sugeridos por las normas ambientales en Colombia son de 50 PM.