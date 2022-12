El Pico y Placa en el corredor del Río sorprendió a muchos

Parques del Río es una apuesta a mejorar la calidad de vida y movilidad en Medellín, para su construcción es necesario hacer cambios drásticos y uno de ellos es aplicar el Pico y Placa en la avenida Regional y la autopista Sur, las vías que cruzan todo el Valle de Aburrá.

Juliana Bonnet, una de las ciudadanas que no conocía la medida y se vio afectada afirmó que “no tenía ni idea que iba a haber pico y placa en esta zona y viniendo desde el norte ahí si quedamos imposibilitados para pasar la ciudad”.

La mayoría de conductores piensa que este tipo de obras lejos de estimular la movilidad del transporte público los perjudica de manera individual.

Algunos ciudadanos hablan de madrugar más para evitar la medida o “subir por Las Palmas donde no hay Pico y Placa”.

Para Francisco Álvarez, otro conductor, “se ocupaba mucho esta calle para poder ir hasta el sur sin problema ahora quién sabe por dónde me voy a ir”.

El horario del Pico y Placa comienza de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

No solo los habitantes de la zona son los afectados, Marta Lucia Suárez de la Secretaria de Movilidad afirma que “todos los de los otros municipios o que vengan fuera del departamento deberán esperar entonces porque la ciudad tiene restricción”.

Pero el gran impacto se verá a partir del miércoles, porque una calzada de la autopista será cerrada y la Regional quedará en doble sentido, ¿qué significa este cambio para la ciudad? Diana Álvarez, experta en movilidad de la UPB, dice que “es un trauma impresionante para la ciudad y las vías alternas que pueden ser utilizadas no tienen las especificaciones que se esperan en esta vía”.

Algunos expertos afirman que la megaobra es innecesaria y proponen más carriles en estas vías arterias de la ciudad, para mejorar la interconexión.

Los horarios flexibles que adoptó la alcaldía de Medellín para mejorar la calidad de vida de los empleados y ayudar a la movilidad de la ciudad, benefician a más de 20.000 personas, como Diego Escobar Gil: “me gusta mucho madrugar, entonces sí puedo disponer más horas libres por la tarde, más bien en la mañana las utilizo para trabajar y después de las cuatro de la tarde es tiempo para mí, para ver a mis hijas, para hacer deporte, y hacer vueltas que antes no teníamos oportunidad”.

Como Diego hay más personas que ven esta medida como una oportunidad para compartir más tiempo con sus familiares, hacer deporte y cumplir con sus diligencias.

Carlos Arturo Martínez, otro beneficiado, afirma que “el horario flexible ha sido una gran ventaja para la parte familiar y nos queda más tiempo para compartir en familia, y también en la parte personal para hacer deporte”.

Andrés Felipe Manrique García también dice que se al horario flexible “me acojo al horario flexible a la alcaldía de Medellín, ingresando a las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m, es la opción que yo elegí entre otras opciones existentes”.

La alcaldía de Medellín ofreció cuatro opciones de horarios, en los cuales muchos ciudadanos tienen la opción de estudiar y trabajar al tiempo.

Maribel Ruiz, funcionaria de la Alcaldía explica cómo son los horarios: “La jornada A es de 6:15 de la mañana a 4 de la tarde. Jornada B de 8:15 a 6:00, la C es de 9 de la mañana a 7 de la noche y la jornada D es de 12 de mediodía hasta 9 de la noche. La jornada ordinaria es de 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde”.

Hasta el momento se han sumado más de siete empresas públicas y privadas, además de universidades a esta medida, la cual tiene una vigencia de seis meses por cada horario elegido por los empleados.