El Pico y Placa en Medellín cambiará a partir del 2 de febrero

A partir del 2 de febrero comienza la rotación del Pico y Placa en Medellín, así lo informó la secretaría de Movilidad, quien afirmó que la medida regirá para vehículos particulares, motos de dos tiempos y taxis en Medellín.

De acuerdo con lo establecido, la medida rige en horario de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes.

Para los vehículos de servicio público tipo taxi, el horario es de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., rotando cada dos semanas.

A las personas que incumplan la medida se les detendrá su vehículo y serán multadas con 322.170 pesos.

Entre el 2 y el 6 de febrero se impondrán comparendos pedagógicos.

[[{"fid":"138854","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

Para los taxis:

[[{"fid":"138855","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":20,"width":20,"class":"media-element file-default"}}]]