El problema que enfrenta Lady Tabares, la vendedora de rosas, para tener casa propia

La mujer contó al programa La Red que con el dinero de la película había comprado un lote, pero hoy hay otras personas que viven en el lugar.

Lady Tabares, conocida por su papel protagónico en la cinta ‘La vendedora de rosas’ de Víctor Gaviria, ha sorteado diferentes dificultades a lo largo de su vida, pasando incluso una larga temporada en la cárcel.

Cuando la mujer, ahora de 37 años, pensó que iba a alcanzar su sueño de tener una vivienda propia encontró un nuevo obstáculo en el camino.

Según el programa La Red, que entrevistó a Tabares en el municipio de Bello, donde está radicada, el lote que compró con el dinero que recibió por la película ya está ocupado por otras personas.

“El lote fue mi primera adquisición con el primer pago que tuve de ‘La vendedora de rosas’, la película, y debido a la situación que se dio de haber ido a la cárcel todo ese tiempo, nadie estuvo pendiente del lote, ahora que regreso y ya me puedo mover he estado gestionando pues para poder construir, hacer algo con el lote, pero resulta que no puedo”, contó la mujer al periodista de La Red.

Lady explicó que al salir de la cárcel y buscar el lote encontró ya una casa construida.

“La dirección que aparece en mis escrituras es la dirección de un lote que ya está construido y que de hecho ya vive una familia allí”, aseguró.

(Vea aquí el video completo de la entrevista de La Red)

Para ella, lo que pudo haber ocurrido es que la persona que le vendió el lote, en su ausencia, lo habría vendido de nuevo a otra familia.

“A mi manera de ver o entender es que el lote que el señor me vendió se lo vendió a otra persona en mi ausencia, es lo que yo entiendo, y uno que le quedó, que no pudo vender, entonces ese me lo dejó a mí, lo que hace que estoy en libertad estoy volteando y he tratado muchísimo, mucho papeleo y no he podido”, expresó.

Lady llegó acompañada del periodista de La Red hasta el sector del Picacho, en el noroccidente de Medellín, límites con el municipio de Bello, para ver el lote y buscar respuestas sobre qué ha ocurrido, pero no encontró mayor información de la que ya tiene.

Aunque Tabares manifestó que su intención no es tener problemas con quien le vendió el lote o la familia que ya vive allí, quiere recuperar su inversión, por lo que buscó asesoría de un consultorio jurídico de una universidad en Medellín para emprender acciones legales que le permitan recuperar lo que es suyo y tener por fin una casa propia.

Los presentadores del programa resaltaron que Lady trabaja actualmente en su emprendimiento de una línea de ropa.