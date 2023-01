El reclamo de los taxistas que se encadenaron a una torre en el Parque de las Luces

Cuatro conductores amanecieron frente a la Alcaldía de Medellín en espera de que Federico Gutiérrez atienda sus exigencias. Le contamos cuáles son.



La decisión de atarse con sogas y posteriormente con cadenas a una de las luminarias del Parque de las Luces, según le dijo John Betancour, uno de los miembros de la Mesa Nacional de Taxistas, se tomó por el supuesto incumplimiento en algunas exigencias que agremiaciones de más de 20 mil conductores de Medellín han hecho a las autoridades locales.

“Queremos que se amplíe el Pico y Placa para una jornada entera, desde la mañana hasta la tarde. En Medellín ya no hay vías para tanto carro. Que se revise la exigencia de los vidrios polarizados, pues algunos particulares y Uber no cumplen la norma, pero a los únicos que se les revisa es a los taxis” dijo Betancour, quien también hace parte de las 14 agremiaciones que apoyaron el paro de la jornada del miércoles, en la que según él unos 1.000 taxis recorrieron las calles de la capital de Antioquia.

También piden que se frene la apertura de cupos para más taxis en algunos municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de la que Medellín hace parte, pues son vehículos que pueden laborar en la ciudad bajo ciertas condiciones de acopio.

“La Secretaría de Movilidad de Medellín preside los consejos sus similares de otros municipios, pero no se ha pronunciado frente a la llegada de nuevos taxis”, señaló Betancour.

Además, reclaman que se revise el funcionamiento de plataformas como Uber y Cabify, además de el Carril Solo Bus, "pues este ha causado accidentes entre taxistas, buseros y motociclistas porque uno como conductor se ve obligado a invadirlo para recoger carreras, por ejemplo, en el caso de los discapacitados", explicó la fuente.

Sin embargo, la marcha de los taxistas –según Betancour- fue interrumpida cuando intentaban llegar al Centro Administrativo La Alpujarra, ubicado en la avenida San Juan en pleno corazón de Medellín, por la Secretaría de Movilidad “a pesar de que teníamos permisos exigidos para protestar”.

Allí queda la Alcaldía Municipal, en donde los conductores pretendían llegar para entrevistarse con el alcalde Federico Gutiérrez. “Pero él no nos atendió. Por eso unos compañeros decidieron encadenarse en el Parque de las Luces hasta que nos escuchen”, aseguró.

Al ser consultado por las imágenes que circulan en redes sociales en las que se ve una masa de taxis abarcando las vías aledañas a La Alpujarra, manifestó que son del 10 de mayo de 2017. “Todo un patrimonio, un orgullo para nosotros. Y las hicimos circular no para engañar, sino para invitar a la gente a solidarizarse con nosotros”, dijo.



Aunque se esperaba una mayor afluencia de protestantes en la jornada del miércoles, según la fuente, “algunas empresas apoyaron la manifestación, pero no sacaron los vehículos. Estimamos que unos 8.000 no salieron a las calles por temor a desórdenes y vandalismo”, indicó.En rueda de prensa brindada el miércol, Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de la ciudad, dijo que el tema de la revisión del uso Uber y Cabify es del resorte de las autoridades nacionales, por lo que su despacho no puede actuar frente a esto.

"Es un problema que trasciende el orden local. El Ministerio de Comunicaciones tiene que regular para nosotos poder regirnos. Nosotros hemos realizado más de 6.000 comparendos por ilegalidad y suspendido más de 3.000 licencias, pero necesitamos una mano del Gobierno Nacional", dijo Iglesias.

El funcioario rescató que algunos taxistas se hayan capacitado en servicio, turismo e idiomas para mejorar el servicio y manifestó que de cerca de 19.500 taxis matriculados en Medellín se iban a movilizar unos 150 o 200 "lo que es una gran minoría", recalcó.

Este jueves un funcionario de la Secretaría de Movilidad de Medellín fue enviado al sitio para dialogar con los manifestantes.

Foto: Cortesía John Betancour.