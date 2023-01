El recorrido de talentosa diseñadora colombiana contratada dos veces por los Globo de Oro

A sus 28 años, la antioqueña Melissa Arbeláez sueña con su propia empresa, pero ya ha dejado huella en importantes marcas y hasta en Hollywood.

La joven diseñadora gráfica de la Colegiatura Colombiana empezó a trazar un importante camino en la industria luego de trasladarse a Estados Unidos, donde realizó un máster en 'Motion graphic', que consiste en la animación de gráficas para comerciales.

“Cuando estaba ahí me contrataron para una práctica en Los Ángeles, donde trabajé en varios estudios y en muchas marcas siendo parte de los comerciales”, contó Melissa a Noticias Caracol.

Hace un año regresó a Colombia para emprender su propia empresa de productos ilustrados y fue contactada por un productor que conoció en Estados Unidos para hacer un video para los premios Globo de Oro.



“Este año él me volvió a contactar y me dijo: nos gusta mucho tu video del año pasado, vamos a hacer la misma estrategia en redes sociales de poner videos de artistas diferentes y quisiéramos que otra vez hicieras el video”, manifestó la joven.

Así es como por dos años consecutivos, su creatividad ha quedado plasmada en esta importante ceremonia de premios.



Una de sus especialidades es hacer figuras en papel: “las filmaba en mi casa y así creaba mis personajes, las historias y los videos que hacías, por esa particularidad muchos productores me buscaban a mí”, afirmó.

La colombiana destacó que sus influencias culturales, el uso de colores y explorar diferentes alternativas hacen que su trabajo haya sido destacado no solo en redes sociales sino en otros espacios durante el evento como la alfombra roja, donde hicieron parte solo cinco artistas seleccionados.

Frente a su carrera expresó que regresó al país porque su sueño es tener su propia marca y tienda de productos ilustrados: "me encanta transmitir a través del arte el hecho de soñar y creer en nuestros sueños por lo que viví y logré allá", manifestó.

Al mismo tiempo continúa trabajando para las compañías que la contratan como el caso de los Globo de Oro y también hace dirección de arte para videos musicales.

Sobre esta industria en el país, señaló que siente que aún hace falta por parte de las empresas y diferentes marcas que valoren el arte y el diseño.