El recorrido para sanar el dolor que la sobreviviente de la tragedia de Chapecoense hace en Colombia

Ximena Suárez Otterburg, miembro de la tripulación del Lamia, está en La Unión, el municipio sacudido por el siniestro que les costó la vida a 71 personas.

Viajó el jueves 10 de agosto desde Bolivia, pasó por Bogotá y el sábado arribó a La Unión, ubicado a 90 minutos de recorrido en carro desde Medellín, para sanar el dolor que aún le trae le tragedia.

“Llegó el sábado y ese mismo día, a las 4:00 de la tarde, fue con cuatro personas al cerro donde ocurrió la tragedia. No quiso que nadie más la acompañara. No hubo fotos, no hubo video. Ella solo vino a llorar, llorar y nada más, para deshacerse de ese dolor tan grande”, le contó a Noticias Caracol una de las personas que ha estado cerca de Ximena durante este viaje.

El ritual de Ximena, quien se cuenta entre los cinco sobrevivientes del siniestro (los otros son Helio Neto, Jackson Follmann, Alan Ruschel y Rafael Henzel), fue bastante íntimo: "estuvimos en el lugar unas dos horas. Ella fue sola hasta el barranco donde se estrelló el avión. Se sentó a llorar, a pensar", describió el capitán Arquímedes Mejía, comandante del Cuerpo de Bomberos de La Unión, una de las personas que la acompañó al Cerro Gordo, hoy llamado Cerro Chapecoense.

El domingo recorrió las calles del municipio y este lunes concedió la única entrevista que planea dar durante su recorrido.

"Fue al Canal 8, un canal comunitario, en el que dio algunas declaraciones sobre su proceso, su vida, su recuperación", manifestó el sacerdote Didier Toro, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, quien la entrevistó junto a una religiosa de esa localidad.

Durante su visita, Ximena se ha hospedado en una casa familiar de algunos allegados a la Corporación Chapecoense, con quienes ha estado en permanente contacto.

La mujer estará en Colombia hasta el jueves 17 de agosto.

“Se está hospedando en una casa familiar. Ahí la recibieron y ha estado compartiendo con los habitantes del municipio. Algunos la han invitado a helado. Este lunes la llevamos en el carro de bomberos a la Clínica Somer, en Rionegro, porque quería ir a visitar a unas enfermeras, a agradecerles por haberla atendido tan bien”, relató el capitán Mejía.

