“El río no se secó”: gerente de EPM responde por Hidroituango

Jorge Londoño asegura que el Cauca nunca perdió su caudal mientras estuvieron cerradas las compuertas de la hidroeléctrica.

El gerente de EPM habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre lo que ocurrió con Hidroituango.

Juan Roberto Vargas: El tema no es simplemente ponerle unos alevinos para reponer 70, 80, 90 mil peces que se han muerto, el tema es mucho más grave.

Jorge Londoño: Yo tendría para decirles que el río no se secó, el concepto de secar el río no es exacto, del sitio de presa salen, desde el momento que hicimos cierre de la compuerta aproximadamente 29 metros cúbicos por segundo…

JRV: Pero la gente pasaba caminando, el río se secó…

JL: Pero esa lámina de agua permite conservar la mayoría de los ambientes…

JRV: Esa lámina no, un hilo.

JL: En Puerto Valdivia estaban pasando más o menos 50 metros cúbicos por segundo. Para ponerlo en términos que la gente pueda entender, eso es dos veces el río Medellín.

JRV: Pero las imágenes dicen otra cosa, doctor Londoño.

JL: Si ustedes hacen un sobrevuelo en helicóptero ven que el río Cauca nunca perdió el caudal, por el contrario iba ganando afluentes conforme iba transcurriendo. Ya en Tarazá y Cáceres el río Cauca tenía en promedio 110 metros cúbicos por segundo. En Nechí que era el final del trayecto ya tenía 170 metros cúbicos.

JRV: Es decir, ¿para ustedes no es un desastre lo que pasó?

JL: Indudablemente esto es una situación que lamentamos y de la cual nos entristecemos.