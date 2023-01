El sentido mensaje de Daniela Ospina a su papá, quien sufre quebrantos de salud

Don Hernán, también padre del arquero de la Selección Colombia David Ospina, lucha contra una penosa enfermedad.

La condición médica de don Hernán llevó a que David viajara de urgencia a Colombia el 9 de mayo desde Napolí (Italia), donde juega.

Este viernes, dos semanas después, Daniela escribió un sentido mensaje para su papá en Instagram, lo que permitió que famosos y amigos cercanos manifestaran que la apoyan en este momento y que elevan oraciones para que su papá pueda superar esta situación.

“TE AMO PAPÁ. Gracias por tu corazón tan noble y bondadoso, porque nos has ensañado a amar sin reproche, a ayudar al que lo necesita y nos has llenado de los más lindos valores. Seguimos en esta prueba juntos, y sigues siendo ese hombre de admirar, que no se derrumba”, escribió Daniela.

En el mismo escrito, que suma más de 67 mil me gusta y cerca de 800 comentarios, Daniela agradeció a quienes han acompañado a su familia en este momento.

“Gracias a todos ustedes por las inmensas oraciones, esta lucha continua y continua porque SOMOS LA VOLUNTAD DE DIOS, Y PARA DIOS LO IMPOSIBLE ES POSIBLE”, dice el mensaje.

Además, hizo una petición a sus seguidores, que suman 5,7 millones en Instagram: “Solo recuerden, amen mucho, valoren los seres que tanto aman, y sobre todo no nos desgastemos la vida en lo que no es. Una vez más gracias por su apoyo y oraciones”.