El sentido mensaje del papá de Legarda a los seguidores de su hijo

En el sepelio del cantante, dijo que no se lleva ningún rencor de Medellín y pidió que se rechace todo tipo de violencia.

Sus palabras se dieron a la salida de la sala de velación del cementerio Campos de Paz, en el sur de Medellín.

Legarda fue cremado en Medellín Fabio Legarda, papá, se acercó a un grupo de los cerca de 300 seguidores de su hijo que acompañaron el sepelio, y les agradeció por el cariño y la solidaridad mostrados.

“Sé que Legarda los quería mucho a todos ustedes. Ustedes son la razón de su vida y sus esfuerzos. El vino desde Estados Unidos, desde Atlanta, con el deseo de convertirse en una estrella. Y aquí quedan sus sueños. Los amo tanto como los amó mi hijo”, dijo.

La historia de Legarda, un joven apegado a Dios al que la violencia le cortó las alas Pero la serenidad que trataba de mantener se quebró segundos después: “De Medellín no me llevo ningún rencor. Ojalá a los jóvenes les quede el recuerdo de que esto nunca debe suceder, deben ser contrarios a todo tipo de violencia y que todos debemos tratarnos con amor”, manifestó con la voz hecha trizas.

Su hijo, llamado también Fabio, murió al recibir un balazo en el cráneo cuando un empleado de una empresa de seguridad, de civil, les disparó a dos ladrones que intentaban atracarlo.

Falleció Legarda, cantante de música urbana, durante caso de fleteo en Medellín Los fleteros, como se les dice en Medellín a ese tipo de ladrones, fueron baleados. Uno murió en el lugar, en el barrio El Poblado, el otro fue herido y luego capturado por la policía.

El cantante Legarda, que iba de pasajero en un auto a ultimar los detalles del lanzamiento de su canción ‘Nutella’ que sería esa noche del 7 de febrero, fue herido por una bala perdida.

A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió.

Así fue el fleteo que originó la balacera por la que murió Legarda “Ustedes que han seguido a mi hijo, aprendan de él que deben luchar por sus sueños y no deben desfallecer”, dijo y se fue a darle el último adiós a ese joven cuya pérdida tiene a Colombia sumida en el dolor.



Convocan una multitudinaria despedida y homenaje a Legarda en Medellín