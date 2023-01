“El silencio honra lo que uno más ama”: Daniela Ospina habla de la ausencia de su padre

La empresaria dedica unas sentidas palabras al ser maravilloso que fue don Hernán y cuenta por qué decidió alejarse temporalmente de las redes sociales.

Con un video donde se refiere a su rol de madre y la forma cómo Salomé le cambió la vida, Daniela Ospina se refiere por primera vez a la partida de su papá.

Aunque en el video no habla propiamente de don Hernán y las imágenes fueron grabadas antes de su muerte, los sentimientos que hoy invaden a la modelo la motivaron a escribir del tema que enluta a su familia.

“Decidí que me quería alejar por un tiempo de las redes, tal vez por no abrir un debate sobre qué es lo correcto o no en este momento, tal vez porque el silencio muchas veces honra lo que uno más ama”, sostiene Daniela en su texto.



Horas después de la partida de su padre, la modelo agradeció a través de una historia en su perfil de Instagram por los mensajes y oraciones en nombre de ella y su familia, pero no hizo mucho énfasis en sus sentimientos.

Sin embargo, en el texto que compartió recientemente se anima a hablar de ellos.

“Esta mañana en medio de ese silencio lo volví a ver y se me revolvió todo, sentí un recuerdo vivo y una alegría de tener a un ser maravilloso que me cuidó y cuidé cada segundo”, añade.

Daniela destaca que, así como los recuerdos que atesora al lado de su hija Salomé, los de su padre están cargados de profunda felicidad.

“Aunque aquí hablo de mi hija, funciona igual con los recuerdos que tengo de mi padre. No perdamos segundos de amar al que amas. Esta es la vida de muchos” finaliza el texto de la empresaria.

Las palabras de Daniela conmovieron a varios personajes de la farándula quienes le expresaron su amor y apoyo incondicional.



