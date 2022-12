El sistema de bicicletas Encicla sigue creciendo en Medellín

El sistema Encicla cuenta hoy con 23 estaciones de préstamo de bicicletas públicas, 18 manuales y cinco automáticas y próximamente serán instaladas 27 estaciones automáticas más. Se espera que para la inauguración del Foro Mundial de la Bicicleta , que inicia este jueves en Medellín, entren en funcionamiento seis de esos lugares de acopio.

La instalación de las nuevas estaciones ha generado algunas inquietudes en la comunidad debido a que desde hace varios días se ven los lugares acondicionados, pero aún no entran en funcionamiento. Hernán Elejalde, director del Área Metropolitana, explicó que los espacios se van entregando de manera paulatina, basados en una planeación acorde a la llegada de nuevas bicicletas.

[[{"fid":"142443","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

La flota de los ‘caballitos de acero’ ha crecido, pasando de 105 a 420 de estos vehículos. Durante la realización del Foro, el programa Encicla quiere llegar a 500 y al terminar el año espera tener 1.520 bicicletas y 50 estaciones (32 automáticas y 18 manuales).

Ciclorutas

Con respecto a las ciclorutas, Elejalde afirma que es positivo que la comunidad hable de un déficit en estas vías, ya que eso demuestra el interés de la ciudadanía por este medio de transporte, “hoy podemos decir que teníamos 30 kilómetros de ciclorutas y estamos construyendo siete más en Medellín. Igualmente vamos a construir ciclorutas en varias infraestructuras que se están haciendo como en el puente de la Madre Laura”.

[[{"fid":"142444","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

De los 450 kilómetros de ciclorutas de los que habla el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Área Metropolitana construirá 100 kilómetros, pero para el director de esta institución el tema va más allá de vías especializadas, “hay tramos donde también hay que compartir con vehículos y ciclistas, en eso venimos trabajando con los transportadores, buseros, con las personas que manejan, para que cuando alguien vaya en una bicicleta por la calle, se le respete la vida”.

Foro Mundial de la Bicicleta

El Área Metropolitana, a través del programa Encicla, se vinculará al Foro Mundial de la Bicicleta con tres actividades: un ciclo parqueadero en el Teatro Metropolitano; un salón con una tecnología en mapping donde se mostrará todo el sistema de Encicla y la transformación de la ciudad en torno a la bicicleta y una 'bici escuela' para niños en el Parque de los Pies Descalzos, presentando la ‘bici’ como un elemento que aporta positivamente al medioambiente.

Adicionalmente, la institución participará en paneles y exposiciones relacionados con la movilidad a través de la bicicleta.

Bandas mecánicas para llegar a las laderas

Como novedad, Hernán Elejalde anunció el análisis de una tecnología que permita, a través bandas mecánicas, llegar más fácilmente a las partes altas de la ciudad, “para que la gente se motive también a venir desde la casa hasta el centro de Medellín en bicicleta”.

Se trata de un plan piloto que entrará en funcionamiento finalizando este año, con el diseño de una cicloruta que llegará hasta una de las comunas de la ciudad con laderas muy pendientes y que tendrá la asistencia de una banda mecánica que ayude al ciclista a llegar a su destino.

Problemas en las nuevas estaciones

Para instalar los nuevos equipamientos es necesario contar con la aprobación de Planeación Territorial de la Oficina de Proyectos Estratégicos. Una de las nuevas estaciones, que aún no entra en funcionamiento, es la que está ubicada justo al frente del Museo de Arte Moderno de Medellín.

Dicha estación tendrá que ser reubicada, pues a pesar de haber recibido el visto bueno de Planeación para hacer la correspondiente adecuación en el espacio público, se encontró que el lugar tiene una alta concentración de personas interviniendo con la circulación peatonal.

“Lo que se les recomendó fue reubicar la estación en ese mismo lugar, pero en el costado posterior de la vía y no sobre la Avenida Las Vegas”, explicó Felipe Villa, arquitecto de Planeación.

La reubicación todavía no ha iniciado, según Hernán Elejalde porque no tienen conocimiento exacto de lo que sucede con la estación, aunque afirma que hará la correspondiente revisión.

[[{"fid":"142441","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

“En algunas estaciones hemos tenido inconvenientes de temas de acceso, los hemos venido corrigiendo y si en el MAMM hay un problema, pues lo vamos a atender de forma oportuna y si hay que hacer alguna corrección frente a lo que se hizo, lo vamos a hacer”.

Ya otras estaciones han tenido que ser intervenidas, como una en Belén y otra en Laureles.

El sistema Encicla sigue creciendo, la ciudad le sigue apostando a este medio de transporte y cada vez se ven más usuarios llegando a sus lugares de trabajo en este medio. Incluso iniciativas ciudadanas están trabajando por mejorar las condiciones para los ciclistas, como es el caso de los biciparques , iniciativa que desarrolla parqueaderos especiales para este tipo vehículos .