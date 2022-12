El Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín es modelo y ejemplo internacional

Son muchas las imágenes que quedan registradas en las cámaras de seguridad de la Secretaría de Movilidad de Medellín, como la de dos motocicletas que colisionan fuertemente luego que una de ellas se pasara el semáforo en rojo. O la de un camión que no respeta la luz roja exponiendo su vida y la de los demás conductores. Así como la de un motociclista que se pasa el semáforo y se lanza a la vía evadiendo los carros. (Lea también Vea estas imprudencias al volante que por suerte no terminaron en tragedias )

Escenas como estas se han reducido en Medellín por cuenta de un Sistema Inteligente de Movilidad.

Ómar Hoyos, secretario de Movilidad de la ciudad afirma que “hoy la gente comete menor infracciones, hoy los ciudadanos no se pasan, en la cantidad que se pasaban, los semáforos en rojo antes, hoy los ciudadanos no exceden la velocidad como antes la excedían”.

Medellín le apostó desde el año 2011 a un sistema capaz de detectar, a través de cámaras de seguridad, las velocidades de los vehículos, si los peatones cometen imprudencias, si el flujo vehicular varía, e incluso actos de delincuencia.

“Hemos descubierto muchos vehículos que tienen placas iguales y alguno de esos dos vehículos debe estar cometiendo delitos en la ciudad”, afirma Hoyos.

A través de un sistema de control se regulan los semáforos, se direcciona a los conductores a través de pantallas reduciendo en 1,2 millones de horas menos de trancón para los paisas.

“De hecho el año pasado, en el 2014, tuvimos 17 muertos menos que el año inmediatamente anterior”.

El Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín es actualmente objeto de estudio por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y el propósito es que este sea replicado en varias ciudades de América Latina.

Incluso en países como Republica Dominicana, Costa de Marfil, y Ecuador estarían licitando para aplicar este modelo.

Así es promocionado por la Secretaría de Movilidad: