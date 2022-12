El supuesto atacante a machete de dos menores no aceptó los cargos imputados

Fotos: Henry Antonio Durango Aguirre fue capturado en Andes / cortesía Canal cuatro de Ciudad Bolívar.

Un juez del municipio de Guarne, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del recolector de café Henry Antonio Durango Aguirre, de 36 años, por ser el presunto responsable de atacar contra la vida de una niña de 4 años y su hermano de 6 años.

En las últimas horas murió en el Hospital Infantil San Vicente el menor, quien recibió varias heridas con machete, la más grave a la altura de la nuca.

La niña, por su parte, y quien perdió su brazo izquierdo, se recupera en el mismo centro asistencial de Medellín.

Durango Aguirre fue capturado por la Policía el jueves pasado cuando pretendía huir al departamento del Chocó.

El ataque

Según la Fiscal de la Estructura de Apoyo de la seccional Antioquia, este martes 8 de noviembre, la mujer en estado de gestación iba a llevarle el almuerzo a su esposo a la Finca La Coqueta, del municipio de Ciudad Bolivar, en compañía de sus 2 hijos.

Antes de llegar al lugar, la mujer vio a un hombre que gritaba como loco y tenía en su mano un machete, cuando se acercó a ella le preguntó si tenía minutos a celular y esta le respondió de forma negativa.

El atacante lleno de ira atacó con su arma a los menores que sufrieron heridas en la cabeza, la columna vertebral y la menor perdió uno de sus brazos.

El recolector de café luego huyó.

Según el reporte de la Fiscalía, Durango Aguirre, quien se hace llamar Carlos Ama, fue capturado gracias al operativo que se desplegó en todo el suroeste antioqueño con 200 hombres de la Policía Nacional, que llegaron hasta un resguardo indígena ubicado en la vereda Quebrada Arriba del municipio de Andes, en límites con el Chocó. Allí se dio la captura.

La investigación arrojó además que Durango Aguirre, veinte días antes de atacar a los niños, agredió a un recolector de café en el municipio de Andes en la fisca en que trabajaba.

El procesado no aceptó la llamada a un familiar a la que tiene derecho cuando es capturado.

Tampoco fue posible hacer la verificación de arraigo, porque no se logró sustentar tener un domicilio fijo.

El investigado no se allanó los cargos imputados por los delitos de tentativa de homicidio agravado y homicidio agravado.