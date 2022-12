El ‘tanque’ Borja, al frente del verde para buscar el campeonato ante Junior

Foto: Miguel Ángel Borja, goleador de Nacional. Archivo

Este jueves a las 7:00 de la noche, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Atlético Nacional tendrá la posibilidad de lograr el título 26 de su historia.

El verde va con un 2-1 a su favor, alcanzado el pasado jueves en Medellín, donde marcaron Ezequiel Rescaldani y Juan Pablo Nieto.

A pesar de contar con esa ventaja, Reinaldo Rueda no quiere darle respiros al ‘tiburón’ y convocó a la pesada de Nacional para tratar de coronarse en lo más alto de la Copa Águila.



El Cuerpo Técnico definió los 20 concentrados para viajar a Barranquilla al partido de mañana ante Junior. #VamosNacional #QueremosLaCopa pic.twitter.com/G6jnikfFd2 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 16, 2016

De ser campeón, el verde no tendrá cupo a Copa Sudamericana, como ocurría con el ganador de la Copa en años anteriores, pues la Conmebol dispuso que quienes compitan en la Libertadores no lo podrán hacer de manera directa en la Sudamericana.

Atlético Junior aún no ha informado sobre los jugadores que harán parte de la final.