El testimonio de la presentadora que venció los estereotipos de belleza por su enfermedad

Con 31 años Manuela Estévez es una mujer con miedos superados y retos asumidos, se ha convertido hoy en uno de los rostros más queridos en Medellín.

La presentadora de televisión hace 12 meses fue diagnosticada con una extraña enfermedad.

"Esclerodermia, ¿es que qué? ¿qué es eso? cierto, entonces era empezar a investigar qué era", manifestó Manuela a Noticias Caracol.

Una enfermedad que ataca principalmente su piel y afecta su movilidad, razón por la que tuvo que ser sometida a una quimioterapia que cambió su vida.

Como buena paisa le puso la mejor cara a Lola, así llamó la enfermedad y con toda la fuerza y talento, se sentó de nuevo en el set de noticias para informar a sus televidentes.

"Esto me enseñó que soy de carne y hueso y que podía seguir adelante", aseguró.

Pese a que es una enfermedad de por vida, Manuela le puso la mejor cara, su calva como ella misma la llama se convirtió en la consentida.

"Me miré al espejo y dije, esta es la nueva versión de Manuela Estévez, esta soy yo, los ojos se me veían como más grandes, con más luz, empecé a sonreír más, a disfrutar más la vida", indicó.

Para sus jefes y compañeros, fue muy difícil la noticia, pero querían estar para ella.

"Las noticias no van a cambiar porque presente alguien con pelo y sin pelo, acá estamos hablando del ser humano que es más importante que cualquier cosa", manifestó Vanessa Palacio, directora de noticias Telemedellín.

Entre abrazos y esta sonrisa que la caracteriza, Manuela no deja su esencia, sigue presentando mejor que nunca y practicando su otra pasión, el deporte.