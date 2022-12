El top 10 de infracciones de tránsito que más sanciona la Secretaría de Movilidad en Medellín

Esa dependencia hizo un listado de los comparendos que más detecta. Exceso de velocidad, ausencia de documentos, entre las más cometidas por los medellinenses.

En el periodo comprendido entre el primero de enero y el 27 de agosto, la secretaría de Movilidad encontró coincidencias en 312.233 comparendos, unos 1.300 en promedio diario, 54 cada hora.

Por eso, listó los que más se detectan en Medellín y por los cuales se imponen más comparendos.

El top 10 está así:

1. Exceder los límites de velocidad permitidos: 83.985, es decir unos 351 comparendos en promedio diario.

2. No tener al día revisión técnico mecánica y de emisión de contaminantes: 57.355, unos 240 en promedio al día.

No olvide que la Secretaría de Movilidad y el Área Metropolitana realizan constantes operativos para sancionar a este tipo de infractores:



Iniciamos nuestra semana de trabajo aplicando control ambiental a vehículos, en un trabajo conjunto con las autoridades locales de movilidad pic.twitter.com/HKZGFDXeZN — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) September 25, 2017

3. Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes (ejemplo cargue y descargue en el horario permitido): 48.912, unos 204 en promedio diario.

4. Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley (SOAT): 33.619, unos 140 en promedio diario

5. Estacionar en sitios prohibidos: 31.366, cerca de 131 cada día.



Respeta por convicción el espacio público y parquea tu vehículo en sitios autorizados. Control en Parque de Los Deseos.

Comparendos: 59. pic.twitter.com/xeIyF2x4JX — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) September 25, 2017

Para evitar esta sanción, conozca el mapa de sitios de estacionamiento regulado:



Estacionando en sitios autorizados ayudas a mejorar la movilidad. Conoce las Zonas de Estacionamiento Regulado: https://t.co/c6LtTNGiW2. pic.twitter.com/SlQ6Yuzm4e — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) September 25, 2017

6. Conducir una motocicleta sin respetar las normas: 20.334, una media de 85 sanciones diarias.

7. No detenerse ante luz roja o amarilla del semáforo, una señal de pare, o luz roja intermitente del semáforo: 11.861, cerca de dos comparendos en promedio cada hora.

8. Poner en riesgo a los demás al no cumplir las normas o no obedecer a agentes de tránsito: 11.293, unas 47 sanciones en promedio diarias.

9. Conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia: 7.797, cerca de 32 en promedio diario.

10. No respetar el paso de peatones que cruzan por sitios permitidos o no darles prelación en la cebra: 5.711, un promedio de una persona cada hora.