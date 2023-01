El último adiós a Jota Mario Valencia: con una eucaristía en Medellín fue homenajeado el presentador

Las cenizas del periodista que falleció el pasado jueves en Cartagena reposarán en la capital antioqueña.

En un cofre morado en manos de su esposa y rodeado por sus hijos reposaron las cenizas del periodista en la ciudad que lo vio crecer.

A la iglesia San José de El Poblado en el sur de Medellín, llegaron los amigos y familiares del querido presentador Jota Mario Valencia para darle un último adiós.

En un ambiente solemne y acompañado de música gregoriana se hicieron escuchar las voces de agradecimiento por la vida del presentador que estuvo llena de alegría y amor para sus seres queridos.

"Su genialidad, sumamente justo, ayudando sin juzgar", comentó Gonzalo Gallo, exsacerdote y amigo de Jota Mario.

"El mejor padre, el mejor esposo y amigo hasta el día de hoy fue él. Gracias por haber sido el padre de mis hijos, siempre estará en nuestro corazón porque mejor no lo pudo hacer", resaltó Marcela Abello, la exesposa de Jota Mario.

Con nostalgia sus amigos cercanos lo recordaron y compartieron sus experiencias al lado del presentador.

"Él era un gran crítico me enseñó mucho y sin conocernos frente a frente me llamaba, hasta que un día me propuso que me fuera a trabajar con él a ‘Dominguísimo’", contó Crisanto Vargas.

"De sentir que Jotica vino a cumplir una misión de amor en nuestra ciudad, en toda Colombia. Él siempre dijo que el valor de la vida lo buscaba cada uno", expresó Gabriela Restrepo, amiga del presentador.

La eucaristía fue presidida por monseñor Armando Santamaría Ortiz, quien estuvo acompañado por otros tres sacerdotes.

Foto: Archivo Colprensa