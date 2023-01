El Valle de Aburrá llegaría a 3 millones de contagiados con coronavirus: Daniel Quintero

El alcalde fue enfático al decir que solo se ha ganado tiempo, pero que “lo más duro está por venir”.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter donde hizo un llamado de atención a quienes no han asumido con responsabilidad la cuarentena y no son conscientes de las consecuencias del coronavirus.

En Medellín y su Área Metropolitana estimamos que se podrían contagiar entre 2 y 3 millones de personas por Covid19. Veo gente relajándose. Sólo hemos ganado tiempo. Lo más duro está por venir. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2020

Pese a las críticas que recibió el mandatario por su comentario, algunos expertos lo respaldan.

“Se ha establecido que el actual coronavirus puede tener una estampa de propagación o de ataque del 60 al 80 por ciento, eso correspondería para Medellín y el área metropolitana entre 2 millones 800 mil personas a 3 millones de personas, pero esto depende enteramente de la movilidad y la interacción social, de ahí la importancia de las medidas estrictas del confinamiento”, explicó Yessica Giraldo, epidemióloga de la Universidad CES.

Tras la alerta, algunos ciudadanos se mostraron indignados con la inconsciencia e irresponsabilidad de algunos. A la fecha cerca de 16 mil personas han sido sancionadas en Medellín por incumplir la medida de aislamiento.

“Aún hay personas que salen a las calles sin ningún tipo de permiso, ahora bien, necesitamos que las autoridades competentes sean más drásticas, más rigurosas, pongan mano dura”, comentó Juan Camilo Ledesma, habitante de Medellín.

“No es justo que mientras muchos somos responsables las otras personas se lo tomen como unas divinas vacaciones, la gente no se concientiza, como aquí no tenemos 3 millones de contagiados en el momento, entonces no ven la grandeza del problema”, manifestó Gloria Holguín, ciudadana.

Según el más reciente registro de las autoridades de salud, -del 16 de abril- solo en la capital antioqueña hay 183 pacientes con coronavirus, mientras que en el resto de municipios del área metropolitana son 91 casos distribuidos de la siguiente manera:

Bello: 25

Caldas: 5

Copacabana: 2

Envigado: 29

Girardota: 1

Itagüí: 14

La Estrella: 5

Sabaneta: 10

Barbosa es el único municipio del Valle de Aburrá sin casos confirmados de COVID-19.

En medio de la emergencia sanitaria también hay cifras esperanzadoras como el número de recuperados. Solo en el área metropolitana hay 135 personas que vencieron el coronavirus, de las cuales 100 están en Medellín, 12 en Envigado, 10 en Bello, ocho en Itagüí, cuatro en Sabaneta y uno en La Estrella.

