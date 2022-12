El Valle de Aburrá tiene los dos puntos más contaminados del país: Ideam

La ciudad de la ‘eterna primavera’ se ha vuelto opaca, nublada. Una bruma gris cubrió el cielo del Valle de Aburrá.

Tan es así, que sus habitantes no demoran en expresarlo, como lo dice Nelson Sierra.

“Me ahogo, me ahogo, me ahogo... muy contaminada está Medellín”, manifiesta.

José Achury Cardona, otro vecino de la ciudad, cuenta que “es triste ver a Medellín opaca, gris”.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), Medellín y su área metropolitana tienen dos de los puntos más contaminados del país: el centro de la ciudad y la estación del metro del municipio de La Estrella.

María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área Metropolitana, la autoridades ambiental en la región, asegura que “nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de monitoreo del país y esto nos debe arrojar como está la calidad del aire”.

Pero ¿qué tan contaminada está Medellín, y a qué se debe esto?

En el 2014 la Organización Mundial de la Salud nos ubicó como la novena ciudad con más polución de América latina.

Según el Área Metropolitana, el 80 por ciento de esta contaminación es por las fuentes móviles y el resto por las empresas.

“Nuestro modelo de desarrollo nos ha llevado a que esa ocupación del territorio tenga unas consecuencias en calidad del aire”, agrega Restrepo.

Entre las soluciones para disminuir la polución se plantean controles estrictos y periódicos a todas las posibles fuentes de contaminación y mayor compromiso de la ciudadanía.

Situaciones como esta obligaron a la alcaldía de Medellín a tomar medidas extremas para enfrentar una crisis ambiental en abril. (Lea también: Metro gratis y día sin vehículos, medidas de la Alcaldía de Medellín por contaminación).