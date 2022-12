El viaje a las calurosas profundidades de una mina de oro en Remedios, Antioquia

Noticias Caracol llegó hasta el municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia, donde varias explotaciones de oro implementan planes para eliminar el mercurio, una amenaza para el medio ambiente.

La mina La Palmichala es un negocio familiar que explota oro desde hace 40 años. Allí nos metimos en una de sus vetas para ver cómo extraen el metal precioso.

A 200 metros de profundidad el calor y la humedad es casi insoportable, y el oxígeno es apenas el necesario para no perder el conocimiento.

Allí, a punta de martillo y cincel, varios hombres rompen la piedra para luego introducirla en un costal que puede llegar a pesar 60 kilos, y que cada hombre debe subir a la superficie en su espalda.

Cada minero puede llegar a pasar hasta ocho horas en las profundidades de la tierra.

(Vea también: El Mercurio envenena a Colombia: efectos devastadores de la minería ilega l)

Ya la en la superficie, en máquinas llamadas granuladoras, se separa el oro de la roca y después se le aplica una pequeña cantidad de mercurio para amalgamarlo.

En esta mina se viene trabajando con la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, con el fin de usar cada vez menos mercurio.

Alex Quintero, administrador de la mina La Palmichala, afirma que allí se cumple con una serie de estándares para que no haya vertimiento de mercurio en afluentes de agua.

Ya en el casco urbano de Remedos, en las compraventas de oro, muchos afirman que en algún momento tuvieron que consumir drogas especiales para no sentir los efectos del mercurio. Es el caso de Farley, quien lleva manipulando el oro con mercurio desde hace 13 años.

Por su parte, Lucia Carvajal, alcaldesa de Remedios, tiene claro que el mercurio le ha generado mucho daño a los pobladores de su pueblo.

“Aquí en Remedios muchos tienen destruidos los riñones por el mercurio. Aquí hay incluso gente en diálisis y otros esperan trasplante”, manifiesta Lucia Carvajal.

Simón Gaviria, director de Planeación Nacional dice que el mercurio deberá desaparecer de la minería en el 2018, con el fin de que muchas minas entren a la formalidad.

El 97 por ciento de las minas de oro que opera en Colombia, es decir 3584, no tienen título minero ni licencia ambiental.