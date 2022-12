El video con el que el jugador Hányer Mosquera pide perdón desde la cárcel

El club Rionegro Águilas hizo público un video en sus redes sociales del futbolista Hányer Mosquera, quien desde prisión le pide perdón a su esposa por haberla maltratado. El defensa, además, le pide disculpas a su familia, a sus compañeros de equipo y al país.

“Hola, soy Hányer Mosquera, estoy aquí dándole la cara al país por estos hechos reprochables que he cometido”, dice, mientras se le ve bastante golpeado.

“Quiero pedirle perdón a mi compañera Indira Herazo, porque me equivoqué en un momento en el que no estaba en mis cabales, en estado de alicoramiento, quiero disculparme con mi familia, mi hija, mis padres, mis compañeros de equipo, directivos; este error tan grande que he cometido”, añade Hányer, quien está en vilo no solo por las decisiones que pueda tomar la justicia en su contra, que en el caso más grave le significaría una condena de entre 4 y 8 años de prisión, según la Ley 1542 de 2012, y las que determine el club.

Además, Hányer hace una declaración estremecedora: “Reconozco que necesito ayuda, rqealmente le fallé a todas las personas que han creído en mí, en mi familia (sic)”.

“Quiero pedirles perdón por todo esto que ha sucedido, no quiero que vuelva a suceder esto con otras personas”, agrega.



"Es de humanos errar, es de hombres reconocerlo" - Palabras de Hányer Mosquera. #RionegroNuestraPasión pic.twitter.com/4JPKqnNFBl — Águilas Doradas (desde casa 🏡) (@AguilasDoradasR) October 19, 2016