Ella es Laura Mora, la directora de ‘Matar a Jesús’, nominada en Festival de Cine de San Sebastián

Tiene 36 años, sigue la obra de su paisano Víctor Gaviria y su vida se mueve entre la salsa dura, Frank Sinatra, el rap y obras como La Vorágine.

Pero si hay algo que inquieta a Laura Mora, la directora colombiana de la cinta ‘Matar a Jesús’, nominada a mediados de semana al premio ‘Kutxabank-Nuev@s Director@s’, es la realidad que vive su país.

‘Matar a Jesús’, película colombiana que compite por un premio en... Fue esto lo que la llevó a estudiar producción y dirección de Cine en la universidad RMIT en Melbourne (Australia).

“Siempre fui muy curiosa: siempre me gustaron el teatro, la política, la literatura, la arquitectura, pero el cine llegó más como por defecto, por ser el dispositivo que sentía que mezclaba lo que me gustaba, la exploración de la condición humana; me inquietan las historias, me inquietan los seres humanos”, explica esta mujer que hoy está más que nunca en la mira de los grandes realizadores.

Matar a Jesús, Laura Mora: proyecto inspirado en lo que sucedió tras el asesinato de su padre en 2002 #65SSIFF pic.twitter.com/cpMARkPAAk — Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) July 18, 2017

Laura nació en Medellín y aunque de su niñez recuerda cintas como ‘La historia sin fin’, de Wolfgang Petersen, “la cual vería dos millones de veces”, ‘My fair lady’, de George Cukor, y ‘La novicia rebelde’, su cine favorito pasa por ‘Roma, ciudad abierta’ y ‘Rocco y sus hermanos’, obras del neorrealismo italiano.

Sin embargo, es el de su compatriota Víctor Gaviria uno de los grandes referentes de su obra.

“Víctor Gaviria y Rodrigo D. seguirán siendo un gran referente para mí, la puedo ver mil veces y pienso que nadie nos ha contado (lo que somos) como lo ha hecho Víctor; las películas de él me marcaron”, afirma.

De hecho, ‘Matar a Jesús’ es protagonizada por Natasha Jaramillo y Giovanny Rodríguez, dos actores naturales que viven a diario la realidad medellinense, tal como sucede en las filmaciones de Gaviria.

Tal como sucede en el cine de Gaviria, la vida de Laura está marcada por las calles de los barrios, su música, sus vivencias. Por eso, dice con seguridad que aunque tiene un gusto heredado por Frank Sinatra, su banda sonora está con la salsa fuerte. “Escucho Ismael Rivera, La orquesta Narváez, la orquesta La muralla, boleros. Además, rap de los 90 como W-tang clan, y local con La Clika, una banda paisa de la fui muy cercana toda la vida”.

¿Cómo inició su carrera?

Laura estudió su bachillerato en el colegio Alemán, en Medellín. Cursó sus estudios superiores de producción y dirección de cine en Australia, realizó una especialización en dirección y laboró como ‘script’ –una especie de colaborador en la realización de películas-; luego conoció a grandes del cine nacional como Carlos Moreno, director de ‘Perro come perro’ y otras filmaciones, y se lanzó al agua al participar en un concurso que promueve el cine nacional. Allí ganó recursos para producir su corto ‘Salomé’, aunque este no era el primero de su lista.

La directora que sorprendió a los expertos en San Sebastián ya había estado en la cima de varios concursos estudiantiles, en Melbourne, y en el festival Invitro Visual,de Bogotá, el que conquistó con su trabajo ‘Brotherhood’.

Ahora, Laura prepara otras maneras de sorprender en el cine. “Tengo dos ideas cocinando, quiero seguir contando la violencia que ha padecido este país”.

Y cuando se le pregunta por quienes critican que el cine colombiano aborde temas como el narcotráfico, la violencia y las realidades nacionales, esta seguidora del fútbol e hincha del DIM responde: “nos falta contarnos y contar la violencia. En el cine hace falta contar la violencia. Como dice Gillo Pontecorvo, una casa sin cine es una casa sin espejos, y la violencia en el cine está por contarse en el lado de las víctimas, hemos sido bastante apologéticos con la violencia, hemos tomado el lado del victimario”.