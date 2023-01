Ella es Valeria Lotero, la mujer que denunció el presunto caso de discriminación a don José

Tiene una hija, dos mascotas y un amor profundo por el perdón. Tanto que está dispuesta ‘a meseriar’ en Taquino, si el restaurante pide una excusa.

Así se lo dijo a Noticias Caracol un día después de la denuncia que hizo en su perfil de Facebook sobre el presunto acto de discriminación que habría sufrido don José, un adulto mayor que se gana la vida tocando canciones a cambio de unas monedas.



Jamás podré ser indiferente a la discriminación. El momento que vivimos hoy no se puede repetir nunca más. #NoALaDiscriminación #YoSoyDonJose — Valeria Lotero (@valelotero) May 8, 2018

La historia sucedió el lunes al mediodía y en un lapso de 23 horas fue compartida 736 mil veces en Facebook, calificada como me gusta, me pone triste o me enfurece por más de 430 mil usuarios en esa red social y comentada otro tanto más.



En Twitter, la denuncia se conoció con el #YoSoyDonJosé y se viralizó a tal punto que el mismísimo Juan Fernando Quintero, el colombiano que es figura en River Plate se sumó al compartirlo.



Eso significó un revolcón en la jornada de Valeria, que recibió este martes decenas de llamadas de medios de comunicación de diferentes lugares de Colombia que querían hablar con ella.

“Ya estoy hasta aburrida”, dijo entre risas, porque no lo está, como tampoco se siente exhausta de caminar las calles de la comuna 13, donde adelanta un proyecto con el colectivo musical Son Batá.

“Estamos montando un proyecto muy bonito que se vincula a las diferentes artes: música, pintura”, contó esta comunicadora de la UPB, que ha recorrido el mundo para participar en conferencias promovidas por Yoko Ono y ha cursado dos maestrías: una en Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y otra en Mercadeo en Eafit, en su natal Medellín.



Valeria, quien niega ser modelo, está tan convencida de su apuesta que ha estado en la comuna 13 incluso los días en los que en sus calles se ha sentido con más rigor la violencia. Allí se le veía sentada en el restaurante Mi Palenque, diagonal a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, hablando sobre sus proyectos, su amor por sus habitantes.