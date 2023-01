“Embusteros y mañosos”: Luis Pérez a EPM por traslado de costos de contingencia de Hidorituango

El gobernador de Antioquia rechazó el anuncio de la empresa y hasta instó a los ciudadanos a revisar sus cuentas de servicios.

Mediante un comunicado EPM informó de su decisión de trasladar los costos de la contingencia de la megabora originados a partir del 28 de abril de 2018 a la sociedad Hidroituango.

La empresa argumentó que la decisión está enmarcada en lo dispuesto por el contrato BOOMT y el resultado de la firma Skava Consulting, según el cual la hipótesis más probable sobre la falla que causó el taponamiento del túnel auxiliar de desviación (GAD), se debió a la erosión progresiva de una zona del piso para la cual el diseñador – asesor no dispuso el tratamiento adecuado.

De acuerdo con la matriz de riesgos del contrato BOOMT (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” a los 50 años la central), los riesgos asociados al diseño y al diseñador -asesor son responsabilidad de la sociedad Hidroituango.

Vea aquí: EPM trasladará los costos de contingencia a la sociedad Hidroituango Sin embargo, Luis Pérez, gobernador de Antioquia, rechazó enfáticamente esta decisión, “si el gerente y la junta aprobó este comunicado no tengo la duda de que son embusteros, porque con embustes están llevando el debate alejado de la realidad”, afirmó el mandatario.

El gobernador volvió a señalar que los conceptos dados por entidades que han revisado y adelantado interventorías al proyecto demuestran los errores constructivos de EPM, haciendo referencia nuevamente al estudio de la Universidad Nacional.

“Este no fue un problema de diseño de Integral como se dijo, EPM sabía que el túnel no tenía loza de cemento, los constructores Camargo Correa y demás sabían que no tenía piso de cemento, los interventores sabían y le mintieron a la opinión”, manifestó el gobernador.

El mandatario incluso sugirió a los ciudadanos revisar su cuenta de servicios durante el último año, “que analicen cuánto pagaban hoy, cuánto pagaban hace tres meses. Estamos en un año ya de la crisis, a ver si le han aumentado los servicios, no podemos dejar que tampoco nos vayan a cargar los errores de EPM en las cuentas de servicio”.

