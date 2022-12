Emergencia en El Poblado por daño en tubo madre

Al mediodía de este miércoles, en plena construcción de obras por valorización, en el barrio El Poblado de Medellín, se rompió un tubo madre que afectó a un gran número de habitantes del sector Los Balsos.

"Estábamos abriendo para hacer un reemplazo de un muro de contención que tenemos en la vía y nos encontramos con el tubo madre”, explicó uno de los maestros de obra de la construcción.

Las autoridades que atienden la emergencia en la Transversal Inferior, en la carrera 30 con calle 9, evacuaron algunas viviendas afectadas por la inundación.

Juan Carlos González, director de calidad de agua y saneamiento de EMP. indicó que la afectación solo fue de un ramal y el servicio de agua no se vio suspendido ya que el daño no fue en la tubería que abastece las viviendas. Con la emergencia no hubo víctimas ni heridos.



Usuarios de las redes sociales compartieron los siguientes videos de la emergencia: