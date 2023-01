Emergencia en Hidroituango tiene en vilo el futuro energético de Colombia

La crisis, del proyecto, las investigaciones de los órganos de control y las subastas del gobierno son señales de riesgo de racionamiento en el 2021.

Entre los indicios que tiene la Contraloría están las decisiones que se pudieron haber tomado en juntas directivas de EPM, que llevaron a acelerar el llenado de la presa con un tercer túnel que fracasó y que no tenía permiso ambiental.

Ricardo Rodríguez, vicecontralor general, dijo que “fue fue acelerar el llenado pues efectivamente no cumplió la penalidad y el proyecto de alguna manera salió de los rieles de confianza dentro del manejo de los caudales del río Cauca”.

La situación actual de Hidroitunago tiene en vilo la energía del país. Por eso, otras empresas generadoras no se explican cómo una obra que no tiene claro su futuro sea sujeto de selección para seguir produciendo energía en una subasta.

“Con el anuncio de la semana pasada de que Hidroitunago iría a participar en la subasta, prácticamente la capacidad de cupo de energía disponible para ofertar de proyectos como el nuestro no tienen ninguna garantía de poder entrar”, denunció Ricardo Roa, presidente de proyecto La Luna.

La empresa representada por Roa tiene capacidad de generar el 8 por ciento de la energía del país, es decir la mitad de Hidroituango. Otras seis piden que la subasta sea suspendida.

“Lo que habría necesidad de hacer es suspender la subasta actual, que se tenga un verdadero conocimiento de la realidad técnica, completa, estructural de Hidroituango y que se evalúe cuál es la necesidad real que tiene la generación del país”, dijo Roa.

Para el gremio, es una irresponsabilidad que se entregue la confianza de la energía a Hidroituango cuando no se tiene claridad de su funcionalidad.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, manifestó que “el primero que estaría en la lista para ser asignado es EPM porque las condiciones con las que participa hoy esa planta en esa subasta es con una planta especial, en obras, que está en construcción, y ellos simplemente dicen tengo disponible los 4 mil megavatios”.

La Contraloría asegura que con el panorama actual, y con una falla futura de Hidroitunago ganándose la subasta, algunas zonas del país podrían apagarse.