Emergencia invernal en el nordeste de Antioquia deja dos mil personas afectadas

Las fuertes lluvias de las últimas horas causaron estragos en 15 municipios de Antioquia y cobraron la vida de una persona en Yalí. De acuerdo con el Dapard, las emergencias se dieron por movimientos en masa, desbordamientos, caídas de árboles y destechos. Varias zonas rurales del departamento están incomunicadas. 📸 @gobantioquia Más información en @noticiascaracol y www.noticiascaracol.com/antioquia