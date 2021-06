Emergencia por derrumbe en Villatina, centro oriente de Medellín

Una emergencia se registra la mañana de este lunes por un derrumbe en Villatina, centro oriente de Medellín. El deslizamiento dejó dos vehículos atrapados y varias viviendas en riesgo.

Debido a esta situación se encuentra cerrada la vía que conduce hacia el sector de Caicedo.

Vea también: Susto en punto de vacunación de Medellín por caída de un árbol sobre una carpa

Según los habitantes del barrio, no es la primera vez que se registra un derrumbe en Villatina de esta magnitud. Ocho casas fueron evacuadas.

“Eso fue impresionante, nos encontrábamos en la parte interior de la casa cuando sentí un estruendo y pensé que un carro se había estrellado, un choque, un accidente, cuando abro la puerta me encuentro con esta magnitud, este desastre, que esto ha sido no de ahora, sino tres veces, esto ha sido anunciado, me encuentro con los vehículos que hay ahí aprisionados contra la ventana de la vivienda, evacuamos unas personas que había en la camioneta, que en ese momento pasaba y lo arrojó contra la vivienda de nosotros. El susto fue tremendo”, relató a Noticias Caracol Rodrigo Ossa, afectado.

Otra emergencia en el barrio Enciso hace una semana causó la muerte de una menor de 16 años.

Publicidad

En contexto: Una joven de 16 años murió en el colapso de una casa en el oriente de Medellín

Emergencia anunciada en Villatina

Según Ossa, hay muros que deberían hacerse en la zona para prevenir una tragedia por derrumbes en Villatina, sin embargo, pese a estar proyectado y aprobado no se han hecho.

“Va tres veces que esto se ha venido”, dijo el ciudadano.